JAKARTA - Hanung Bramantyo membawa kabar kurang menyenangkan terkait buah hatinya dengan Zaskia Adya Mecca. Bhai Kaba Bramantyo yang diketahui merupakan anak ketiganya, harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami serangan asma.

Kondisi yang belum membaik usai menjalani perawatan, membuat Kaba harus masuk ke ruang ICU. Mengingat saat diobservasi Kaba didiagnosa mengidap bronkitis dan saturasi oksigennya tak kunjung naik.

"Setelah diagnosa dokter, @bhaikaba terkena Bronchitis. Sampai jam 2 pagi ini, saturasi tak kunjung naik. Kaba lalu dipindahkan ke ICU," tulis Hanung Bramantyo dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (15/2/2023).

Sementara itu, dalam video yang dibagikan oleh Hanung, Kaba terlihat tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia bahkan sengaja dipindahkan ke ruang ICU agar lebih mudah untuk dimonitor.

"Agar mudah di monitor," lanjut sutradara Bumi Manusia tersebut.

Mengakhiri unggahannya, bapak enam anak ini tampak memanjatkan doa kepada Tuhan untuk kesembuhan putranya.

"God, help us. Help Kaba, (Tuhan tolong kami, tolong Kaba)," tutup Hanung Bramantyo dengan menyertakan emoji menangis.Â

Sebelumnya, Zaskia Adya Mecca juga sempat meluapkan isi hatinya. Sebagai ibu, ia tentu merasa tak tega melihat sang putra terbaring lemah, apalagi sampai sering keluar masuk rumah sakit.

Sama seperti Hanung, Zaskia kini hanya bisa berdoa untuk kesembuhan sang putra. Ia pun menyampaikan bahwa hingga saat ini sang putra masih belum bisa dijenguk. "Mengiris hati. Anak ini sering banget serangan ashma, sesek dan dirawat sedih banget," tulis Zaskia Adya Mecca, di Instagram Storynya. "Fyi, maaf nggak bisa dijenguk karena di ICU mohon doanya aja jika berkenan terima kasih. Mencoba tenang menghadapi situasi baru ini," tandasnya.