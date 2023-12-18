Pakaian Inara Rusli Disorot Gegara Dianggap Terlalu Ketat

JAKARTA - Inara Rusli kembali menjadi sorotan. Kali ini, Inara disorot lantaran pakaian yang dikenakannya dianggap terlalu ketat.

Dalam akun Instagramnya, Inara terlihat mengenakan gamis hitam dan berpose layaknya seorang model. Dengan pemandangan hotel di belakangnya, Inara menuliskan keterangan foto dan menyebut bahwa dirinya merupakan seorang yang memiliki ketertarikan terhadap orang lain berdasarkan tingkat kecerdasan serta isi pikirannya.

"Aku merupakan seorang sapiosexual. Aku menyukai kecerdasan seseorang. Jadi, kalau kamu tidak lagi berada dalam lingkaran ku. Baca ulang ," tulis Inara.

Unggahan Inara dengan gamis hitam tersebut sontak menyorot perhatian netizen. Namun, beberapa netizen justru lebih fokus pada pakaian yang dikenakan Inara.

Pakaian Inara Rusli disorot gegara dianggap terlalu ketat (Foto: Instagram/mommy_starla)