Impian Denny Sumargo di Hari Tua yang Bikin Dery Kasisolusi Melongo

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan impiannya di hari tua jika mendapat kesempatan hidup lebih lama. Impian tersebut pun membuat Dery Kasisolusi melongo.

Sebab, Dery tak menyangka jika seorang Denny Sumargo memiliki impian tersebut.

"Semoga Tuhan kasih gue kesempatan, masa tua gue, gue pengin ngabisin waktu gue sebagian kerja, sebagian ngasih semua ilmu gue ke anak-anak gue. Sisanya gue pakai untuk ngurus Mama gue sebelum dia berpulang," ujar Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube Kasisoulusi, Selasa (26/12/2023).

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan perjalanan karier Denny Sumargo tengah menanjak sebagai YouTuber usai pensiun dari dunia basket.

Pria yang akrab disapa Densu ini pun menegaskan jika dirinya tak punya ambisi untuk mengejar uang hingga usia senja.

"Setelah Mama gue berpulang, buat istri gue sampai dia meninggal. Ada nggak isinya tentang uang?" tutur Densu.