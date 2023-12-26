Denny Sumargo Kumpulkan Rp35 Miliar Per Tahun, Ini Sumber Cuannya

JAKARTA- Denny Sumargo blakblakan soal pendapatannya dari bisnis yang dijalani. Suami Olivia Allan itu mengaku bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp35 miliar dalam setahun.

Denny Sumargo memang dikenal sebagai salah satu pebisnis sukses selain memiliki nama besar di dunia hiburan.

Saat diundang di kanal YouTube Kasisolusi, mantan pebasket profesional menjelaskan secara singkat bisnis yang tengah ia jalani.

BACA JUGA: Cerita Denny Sumargo Alami Diskriminasi hingga Dipukul Tanpa Sebab

"Gue bikin bisnis rumah makan, gue bikin bisnis masukin barang, gue pelajarin sistem bisnis ya," ujar Denny Sumargo dikutip Selasa (26/12/2023).

Pria yang akrab disapa Densu ini mengaku bisa menghasilkan keuntungan Rp35 miliar dari bisnis tersebut.

Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci terkait pola bisnis yang diterapkan selama ini. Denny Sumargo juga lebih memilih menyerahkan bisnisnya kepada sang istri.

"Dan gue sangat lumayan pinter bro, gue bisa menghasilkan Rp35 miliar dalam waktu satu tahun menurut elo nggak pinter?" ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Densu juga memberikan tips berbisnis yang baik dan benar menurut pengalaman pribadinya.

BACA JUGA: