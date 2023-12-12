Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Murka Lihat Unggahan Seruan Berhenti Bela Palestina di Media Sosial

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |16:23 WIB
Zaskia Adya Mecca Murka Lihat Unggahan Seruan Berhenti Bela Palestina di Media Sosial
Zaskia Adya Mecca geram degan seruan berhenti bela Palestina (Foto: IG Zaskia)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca dibuat murka oleh unggahan seorang netizen yang meminta untuk berhenti bela Palestina di media sosial.

Unggahan itu berasal dari akun Instagram @anipu**** yang nyinyir soal aksi orang-orang yang masih saja menyatakan dukungannya untuk warga Palestina, seperti yang dilakukan Zaskia Adya Mecca di media sosial.

"Sebenernya aku udah di tahap eneg banget sama orang reshare soal Palestina-Israel. Pertama, coba dicek apakah ada efeknya dengan teriak-teriak di socmed? Apakah akan bikin Israel mundur dari Gaza? Tentu tidak," tulis akun @anipu*** yang diunggah ulang oleh Zaskia Adya Mecca, Selasa (12/12/2023).

Zaskia Adya Mecca Murka Lihat Unggahan Seruan Berhenti Bela Palestina di Media Sosial

Tak hanya itu, akun tersebut mengklaim bahwa aksi bela Palestina di media sosial tidak cukup berdampak. Sebab tidak menghentikan konflik antara Israel dan

"Udah paling bener Bu Retno yang jalan-jalan ke UN. Beliau yang paling kompeten buat ngomong soal ini. Lah kita ini ngapain sih ikutan wasweswos di socmed. Tidur juga masih pada pake AC kog berisik bilang kasian-kasian," tambah akun @anipu***.

Unggahan itu sukses membuat Zaskia Adya Mecca terpancing. Ia tak habis pikir dengan pendapat netizen tersebut yang secara tidak langsung meminta orang-orang termasuk Zaskia untuk berhenti memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Lagi emosi banget sama kelakuan si israhell, bisa-bisanya ada yg posting begini," kata Zaskia Adya Mecca.

