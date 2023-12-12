Zaskia Adya Mecca Murka Lihat Unggahan Seruan Berhenti Bela Palestina di Media Sosial

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca dibuat murka oleh unggahan seorang netizen yang meminta untuk berhenti bela Palestina di media sosial.

Unggahan itu berasal dari akun Instagram @anipu**** yang nyinyir soal aksi orang-orang yang masih saja menyatakan dukungannya untuk warga Palestina, seperti yang dilakukan Zaskia Adya Mecca di media sosial.

"Sebenernya aku udah di tahap eneg banget sama orang reshare soal Palestina-Israel. Pertama, coba dicek apakah ada efeknya dengan teriak-teriak di socmed? Apakah akan bikin Israel mundur dari Gaza? Tentu tidak," tulis akun @anipu*** yang diunggah ulang oleh Zaskia Adya Mecca, Selasa (12/12/2023).

Tak hanya itu, akun tersebut mengklaim bahwa aksi bela Palestina di media sosial tidak cukup berdampak. Sebab tidak menghentikan konflik antara Israel dan

"Udah paling bener Bu Retno yang jalan-jalan ke UN. Beliau yang paling kompeten buat ngomong soal ini. Lah kita ini ngapain sih ikutan wasweswos di socmed. Tidur juga masih pada pake AC kog berisik bilang kasian-kasian," tambah akun @anipu***.

Unggahan itu sukses membuat Zaskia Adya Mecca terpancing. Ia tak habis pikir dengan pendapat netizen tersebut yang secara tidak langsung meminta orang-orang termasuk Zaskia untuk berhenti memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Lagi emosi banget sama kelakuan si israhell, bisa-bisanya ada yg posting begini," kata Zaskia Adya Mecca.