Resep Zaskia Adya Mecca agar Anak Tidak Susah saat Mandi, Apakah Itu?

JAKARTA - Biasanya anak lumayan sulit untuk mandi, namun Zaskia Adya Mecca memiliki resep jitu agar anak tidak sulit untuk mandi. Apakah itu?

Memandikan anak memang menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu. Baru sampai pintu kamar mandi saja, sering kali si kecil tantrum dan menolak untuk mandi.

Penelitian dari Osaka Medical and Pharmaceutical University mengungkapkan bahwa 89,3 persen respondennya merasa, penyebab dari si kecil susah mandi karena rasa tidak nyaman ketika busa sabun masuk ke mata. Hal ini juga dapat meninggalkan trauma pada anak hingga sangat sulit dibujuk untuk mandi.

Oleh karenanya, Zaskia Adya Mecca membagikan jurus ampuh untuk hindari tantrum pada anak ketika mandi. Dirinya, biasanya meredam tantrum anak dengan membuat anak tenang dan merasa senang terlebih dahulu.

“Buat aku kalau lagi tantrum biasanya kita harus bikin suasana happy dulu. Anaknya senang baru kita ajak mandi,” kata Zaskia Adya Mecca di acara talkshow No Drama Mandi si Kecil bersama Zaskia A Mecca & Cessa di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Penasaran apa aja jurus Ampuh Zaskia agar si kecil tidak tantrum saat mandi? Yuk simak beberapa tips dari Zaskia:

1. Kenali penyebab anak sulit diajak mandi

Orang tua sebaiknya mencari tahu apa penyebab di balik tantrumnya anak ketika mandi. Bisa jadi tantrum terjadi karena timbulnya rasa perih pada mata dari produk yang digunakan atau bahkan rasa kaget pada anak ketika mandi di suhu yang terlalu dingin.

Hindari beberapa tindakan yang meninggalkan kesan trauma pada anak seperti memaksa dan mengancam. Buat pengalaman mandi yang nyaman dan menyenangkan.

Selain bermanfaat untuk kebersihan dan kesehatan kulit si kecil, mandi juga bisa jadi sarana bagi ibu dan anak untuk meningkatkan ikatan emosional keduanya.