Ini Alasan Denny Sumargo Ucap Dua Kalimat Syahadat

JAKARTA - Denny Sumargo sempat mengucapkan dua kalimat syahadat saat tampil di akun YouTube Kasisolusi. Hal tersebut jelas menyita perhatian publik.

Akan tetapi, suami Olivia Allan itu mengaku punya alasan sendiri mengucapkan kalimat sakral tersebut.

Densu menyadari bahwa kalimat syahadat memiliki makna penting bagi umat Islam. Namun, dia mengaku tak sama sekali mempermasalahkan jika penganut agama lain untuk sekedar mengucapkannya.

"Buat gue nggak masalah, apa sih masalahnya? Ketika elo mengucapkan kalimat syahadat. Apa masalahnya?" ujar Denny Sumargo dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Kasisolusi, Senin (25/12/2023).

Alasan Denny Sumargo ucapkan dua kalimat syahadat (Foto: YouTube)





"Buat orang lain kalau mungkin agama lain ketika itu menjadi problem ya gue tidak masalah. Tapi kalau buat gue sebagai individu ya, nggak ada masalah," sambungnya.

Densu kemudian menjelaskan alasannya mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa waktu lalu. Menurutnya, tak ada yang harus dipermasalahkan jika seseorang mengucapkan kalimat itu.

Adapun soal urusan keyakinan, Densu memilih menyerahkan masalah itu ke hati dan pilihan masing-masing.

"Kalimat syahadat emang ada yang jahatnya? Kalau kemudian elo mengucapkan itu emang kenapa? Menjadi Islam? Terus kenapa?" ucap Densu.

Bahkan, pebasket profesional tersebut juga kembali mengucapkan kalimat syahadat. Kali ini, Densu mengucapkan kalimat itu sebagai contoh pendukung dari analoginya sendiri.