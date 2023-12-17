Eva Manurung Bakal Disidang Keluarga Besar, jika Tak Putus dari Jordan Ali

JAKARTA - Hubungan asmara Jordan Ali dengan sang pacar terus mendapat penolakan. Setelah Febby Carol dan Virgoun anak Eva Manurung yang menolak, kini penolakan datang dari keluarga besar Eva Manurung.

Hal itu diutarakan oleh Febby Carol. Di mana, anak tertua Eva Manurung itu membenarkan kabar tersebut.

"Gara-gara permasalahan ini (Eva Manurung Berpacaran dengan Jordan Ali-red), jujur dia sama adiknya sampai berantam. Bahkan, sampai ribut di grup whatsapp juga begitu," kata Febby Carol di YouTube Cumicumi, Minggu (17/12/2023).

Melihat hal itu, Febby Carol mengatakan jika salah satu pihak keluarga Eva Manurung akhirnya sepakat untuk memberikan mediasi yang baik. Sehingga, persoalan asmara Jordan Ali dan Eva Manurung bisa terselesaikan dengan baik.

"Akhirnya salah satu adiknya mami mau memberikan mediasi untuk menengahi, apalagi mami ada ribut dengan adiknya yang perempuan. Karena kalau sama yang laki mungkin enggak enak apalagi mami adalah anak paling tua. Adiknya menegur mami, karena mami adalah kakaknya," timpalnya.