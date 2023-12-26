Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Tekken 2: Kazuya's Revenge

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film Tekken 2: Kazuya's Revenge
Sinopsis Film Tekken 2: Kazuya's Revenge (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Tekken 2: Kazuya's Revenge akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tekken 2: Kazuya's Revenge adalah film 2014 yang disutradarai oleh Wych Kaos dan ditulis oleh Nicole Jones dan Steven Paul, berdasarkan seri permainan video Tekken yang diterbitkan oleh Bandai Namco Games.

Film ini merupakan prekuel dari Tekken (2009). Film ini dibintangi oleh Kane Kosugi, Rade Šerbedžija, dan Kelly Wenham. Cary-Hiroyuki Tagawa dan Gary Daniels mengulangi peran mereka sebagai Heihachi Mishima dan Bryan Fury, berturut-turut.

Sinopsis Film Tekken 2: Kazuya's Revenge

Seorang pria muda Jepang tinggi yang tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Ia terbangun di sebuah apartemen di luar kota Tekken sebelum dia dikejar oleh pria bersenjata dan ditangkap oleh seorang pembunuh wanita bernama Rhona Anders.

Sinopsis Film Tekken 2: Kazuya's Revenge

Dia dibawa ke seorang pemimpin gerilyawan yang dikenal sebagai "The Minister", yang memberinya huruf "K" sebagai kode namanya dan memiliki bahan peledak yang diimplan secara bedah di dadanya, jika dia gagal dalam misinya atau mencoba meninggalkan organisasi tersebut.

Meskipun mengalami amnesia, "K" menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam pertarungan tangan kosong dan keterampilan menembak. Dia berteman dengan penjaga kebersihan lokal distrik itu, yang putranya membunuh istrinya dan melumpuhkannya sebelum menghilang tiga tahun yang lalu.

Setelah mengalahkan lawannya dalam pertandingan latihan, "K" diperintahkan oleh Menteri untuk membunuhnya atau si penjaga kebersihan; "K" menolak dan meminta Menteri untuk membiarkan penjaga kebersihan pergi, namun ajudan Menteri mematahkan leher lawan yang sudah kalah.

Halaman:
1 2
