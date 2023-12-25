Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Nyeleneh Pinkan Mambo saat Ditanya Perceraian dengan Steve Wantania

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |09:01 WIB
Jawaban Nyeleneh Pinkan Mambo saat Ditanya Perceraian dengan Steve Wantania
Pinkan Mambo dan Arya Khan menikah dengan maskawin Rp100 ribu (Foto: ist)
JAKARTA - Pinkan Mambo memberikan jawaban nyeleneh ketika ditanya perihal pernikahannya dengan Steve Wantania, apakah sudah bercerai atau belum.

Pasalnya, Pinkan Mambo baru saja menikah dengan seorang seleb TikTok bernama Arya Khan pada Minggu 24 Desember 2023.

"Belum terlalu, tapi udah ada materai-nya," kata Pinkan Mambo dikutip dari tayangan Rumpi, Senin 25 Desember.

Jawaban Nyeleneh Pinkan Mambo saat Ditanya Perceraian dengan Steve Wantania

Meski belum resmi bercerai dengan Steve Wantania, Pinkan Mambo mengaku sudah diperbolehkan menikah kembali.

"Diperbolehkan nikah lagi," ucap Pinkan Mambo.

Arya Khan yang kini menjadi suami Pinkan Mambo juga sudah menanyakan perihal kepastian soal perceraian Pinkan Mambo dan Steve Wantania.

"Aku juga nanya sebelumnya, kamu bener udah pisah belom katanya udah kalau aku ga percaya aku telepon. Dia juga buktiin sama tanda tangan di atas materai," sahut Arya Khan.

Saat ini, pernikahan mereka masih secara agama. Artinya Pinkan Mambo juga diam-diam telah mualaf demi menikah dengan pria yang berprofesi sebagai penjual singkong.

