HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arya Khan Ungkap Alasan Beri Maskawin Rp100 Ribu untuk Pinkan Mambo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:10 WIB
Arya Khan Ungkap Alasan Beri Maskawin Rp100 Ribu untuk Pinkan Mambo
Alasan Arya Khan beri Pinkan Mambo maskawin Rp100 ribu (Foto: Instagram/pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo baru saja menikah dengan seorang pria bernama Arya Khan pada Minggu, 24 Desember kemarin. Berlangsung secara sederhana, pernikahan mereka diketahui digelar di kediaman Arya.

Menariknya, Arya yang melafalkan ijab kabul, memberikan maskawin pada pelantun Kekasih Tak Dianggap itu berupa uang tunai sebesar Rp100 ribu. Terkait besaran nominal maskawin, Pinkan pun angkat bicara.

"Kamu mah (maskawin) Rp100 ribu diomongin orang ngapain,” ujar Pinkan Mambo dalam tayangan Rumpi, Senin (25/12/2023).

Alhasil Pinkan Mambo pun mengaku malu dengan maskawin yang diberikan sang suami. Ia pun komplain ingin ditambahkan lagi untuk maskawin.

Pinkan Mambo

Alasan Arya Khan beri Pinkan Mambo maskawin Rp100 ribu (Foto: Instagram/pinkan_mambo)


"Tambahin dikit lah, aku malu masuk TV,” tambah Pinkan Mambo.

Berdasarkan pengakuan Pinkan, kesepakatan mereka terkait maskawin untuk pernikahan sebesar Rp1 juta. Namun, lantaran uangnya kurang, Arya hanya sanggup memberi mas kawin sebesar Rp100 ribu.

"Tapi sepakatnya bukannya sejuta, kamu kenapa seratus?” tanya Pinkan Mambo.

Halaman:
1 2
