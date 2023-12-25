Pinkan Mambo Akui Naksir Arya Khan Duluan, Bantah Nikah Cuma Settingan

JAKARTA - Pinkan Mambo memberikan bantahan melakukan pernikahan settingan dengan Arya Khan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ibu dari Michelle Ashley tersebut mengaku naksir duluan dengan sosok TikTokers sekaligus penjual singkong di pasar tersebut.

Seperti diketahui Pinkan Mambo dan Arya Khan menikah pada Minggu, 24 Desember 2023. Pernikahan mereka digelar sederhana dengan maskawin sebesar Rp100 ribu.

"Emang ada nikah bohongan? Kalau saya mah beneran tulus," ujar Pinkan Mambo dikutip dari tayangan Rumpi, Senin (25/12/2023).

Pinkan Mambo lalu menjelaskan awal mulanya perkenalannya dengan Arya Khan. Kala itu ia dan Arya saling kenal lewat aplikasi TikTok.

Pinkan Mambo bantah nikah settingan dengan Arya Khan (Foto: Instagram/pinkan_mambo)



