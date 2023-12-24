Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arya Khan Beri Maskawin Rp100.000, Netizen: Kasihan Pinkan Mambo

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:41 WIB
Arya Khan Beri Maskawin Rp100.000, <i>Netizen:</i> Kasihan Pinkan Mambo
Arya Khan menikahi Pinkan Mambo dengan maskawin Rp100.000. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo resmi menikah untuk ketiga kalinya dengan TikToker Arya Khan. Akad nikah keduanya digelar sederhana dan ditayangkan langsung melalui akun TikTok Arya, pada 24 Desember 2023. 

Sebelum menggelar pernikahan, Pinkan Mambo diketahui sudah resmi bersyahadat dan kembali memeluk agama Islam.

“Muhammad Wisnu bin Jayadi (nama asli Arya Khan) aku nikahkan engkau kepada Pinkan Ratnasari binti Yoke F. Mambo, yang saya sebagai wali hakimnya, dengan maskawin Rp100.000 kontan,” ujar penghulu. 

Arya Khan kemudian menjawab akad tersebut dengan lantang sambil mengucapkan, “Saya terima nikahnya Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp100.000 kontan!”

 Arya Khan menikahi Pinkan Mambo dengan maskawin Rp100.000. (Foto: TikTok/@arya_joget)

Ketika dinyatakan sah, Pinkan yang mengenakan baju kurung bermotif abu-abu dan kerudung pink tampak tersenyum semringah. Para tamu yang hadir pun kompak berkata, “Alhamdulillah.” 

Pernikahan yang terkesan tiba-tiba tersebut memang cukup mengejutkan warganet. Banyak yang tampak tak percaya bahwa mantan personel Duo Ratu itu menikah kembali.

“Masa sih dari artis sampai jadi begini? Benar enggak nih?” ujar akun @ttia. Keterkejutan serupa juga diungkapkan akun @sugiati972 yang berkomentar, “Itu benaran Pinkan Mambo?”

Namun begitu, banyak yang mengucapkan selamat atas pernikahan ketiga sang penyanyi sekaligus bersyukur kembalinya ia memeluk agama Islam. “Alhamdulillah, Pinkan Islam lagi. Semoga samara sampai akhir hayat,” kata akun @ssiekumbang.

