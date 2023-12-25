Intip Momen Perayaan Natal Perdana Jessica Mila Sebagai Istri Yakup Hasibuan

JAKARTA - Jessica Mila kembali merayakan momen natal dengan penuh suka cita. Berbeda dengan sebelumnya, pada natal kali ini, bintang film Imperfect ini menjadi yang pertama kali dirasakannya usai menyandang status sebagai istri dari Yakup Hasibuan.

Perempuan 31 tahun ini pun terlihat merayakan Natal bersama keluarga sang suami. Kehangatan begitu terasa ketika melihat momen kebersamaan Jessica dan keluarga Yakup Hasibuan yang dibagikan oleh kakak Yakup, Petty Hasibuan melalui Instagram Story-nya.

Mereka menghabiskan waktu di detik-detik pergantian hari jelang Natal dengan makan malam bersama. Tentunya sambil berkaraoke seperti yang biasa mereka lakukan.

Kebersamaan keluarga Otto Hasibuan pun selalu mencuri perhatian netizen. Pasalnya, kakak-kakak Yakup seringkali mengunggah momen kebersamaan mereka yang kerap berkumpul untuk sekadar makan atau berkaraoke bersama.

Momen perayaan natal Jessica Mila sebagai istri Yakup Hasibuan (Foto: Instagram/jscmila)





Mereka pun sempat berfoto bersama dengan pose begitu manis, dimana Yakup memegang perut sang istri yang tengah hamil. Selain menjadi seorang istri, kebahagiaan Mila di momen Natal kian bertambah lantaran dirinya tengah mengandung.

"Merry christmas from us to all of you," tulis Petty Hasibuan dikutip dari unggahan @pettyhasibuan, Senin (25/12/2023).

Beberapa video keseruan mereka saat berkaraoke bersama pun dibagikan oleh Petty Hasibuan. Bahkan ayah mereka, Otto Hasibuan tak malu-malu saat bernyanyi sambil berjoget ria.