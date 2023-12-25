Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Perayaan Natal Perdana Jessica Mila Sebagai Istri Yakup Hasibuan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |12:10 WIB
Intip Momen Perayaan Natal Perdana Jessica Mila Sebagai Istri Yakup Hasibuan
Momen perayaan natal Jessica Mila sebagai istri Yakup Hasibuan (Foto: Instagram/jscmila)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Mila kembali merayakan momen natal dengan penuh suka cita. Berbeda dengan sebelumnya, pada natal kali ini, bintang film Imperfect ini menjadi yang pertama kali dirasakannya usai menyandang status sebagai istri dari Yakup Hasibuan.

Perempuan 31 tahun ini pun terlihat merayakan Natal bersama keluarga sang suami. Kehangatan begitu terasa ketika melihat momen kebersamaan Jessica dan keluarga Yakup Hasibuan yang dibagikan oleh kakak Yakup, Petty Hasibuan melalui Instagram Story-nya.

Mereka menghabiskan waktu di detik-detik pergantian hari jelang Natal dengan makan malam bersama. Tentunya sambil berkaraoke seperti yang biasa mereka lakukan.

Kebersamaan keluarga Otto Hasibuan pun selalu mencuri perhatian netizen. Pasalnya, kakak-kakak Yakup seringkali mengunggah momen kebersamaan mereka yang kerap berkumpul untuk sekadar makan atau berkaraoke bersama.

Jessica Mila dan keluarga

Momen perayaan natal Jessica Mila sebagai istri Yakup Hasibuan (Foto: Instagram/jscmila)


Mereka pun sempat berfoto bersama dengan pose begitu manis, dimana Yakup memegang perut sang istri yang tengah hamil. Selain menjadi seorang istri, kebahagiaan Mila di momen Natal kian bertambah lantaran dirinya tengah mengandung.

"Merry christmas from us to all of you," tulis Petty Hasibuan dikutip dari unggahan @pettyhasibuan, Senin (25/12/2023).

Beberapa video keseruan mereka saat berkaraoke bersama pun dibagikan oleh Petty Hasibuan. Bahkan ayah mereka, Otto Hasibuan tak malu-malu saat bernyanyi sambil berjoget ria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189119/jessica_mila-ykui_large.jpg
Jessica Mila Berencana Tambah Momongan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145736/jessica_mila-BoLX_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Dikritik Tak Perhatikan Penampilan usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004799/momen-manis-jessica-mila-dan-yakup-hasibuan-rayakan-anniversary-satu-tahun-bersama-V3iuDknJPY.jpg
Momen Manis Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Anniversary Satu Tahun Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000655/otto-hasibuan-pamer-foto-putri-jessica-mila-pakai-toga-pengacara-netizen-gemas-J585MXTvPB.jpg
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993336/momen-otto-hasibuan-gemas-pada-baby-kyarra-DerMd6eXQT.jpg
Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990286/yakup-hasibuan-ungkap-kondisi-jessica-mila-usai-melahirkan-anak-pertama-cuv7kbJiCV.jpg
Yakup Hasibuan Ungkap Kondisi Jessica Mila Usai Melahirkan Anak Pertama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement