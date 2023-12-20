Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Jessica Mila, Pamer Baby Bump di Balik Crop Top

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:38 WIB
Cantiknya Jessica Mila, Pamer <i>Baby Bump</i> di Balik Crop Top
Cantiknya Jessica Mila pamer baby bump di balik crop top. (Foto: Instagram/@jscmila)
JAKARTA - Jessica Mila mencuri perhatian warganet saat tampil bersama sang suami, Yakup Hasibuan, menghadiri debut Kesatria Bengawan Solo, tim baru yang siap berlaga di liga basket profesional Indonesia pada tahun depan. 

Dalam foto unggahannya, Mila tersenyum semringah dalam balutan jaket over sized berwarna hitam yang dipadukan dengan celana dan crop top berwarna senada. Perutnya yang semakin membesar tampak mengintip di balik crop top tersebut. 

"Cheers untuk perilisan Kesatria Bengawan Solo. Sungguh malam luar biasa dengan momen yang layak dikenang," ujar Jessica Mila sebagai caption unggahannya di Instagram, pada Rabu (20/12/2023). 

Aktris 31 tahun itu berharap, tim tersebut selalu dipenuhi dengan kemenangan, kerjasama apik, dan mencatatkan banyak kenangan tak terlupakan ke depannya. "Enggak sabar dengan kunjungan berikutnya," tuturnya menambahkan. 

