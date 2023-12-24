Jagoan Animasi Kembali, Liburan Semakin Happy Bareng GTV

JAKARTA - Sudah lebih dari 20 tahun, GTV sebagai home of entertainment telah menjadi rumah bagi sejumlah besar animasi yang menghibur setiap harimu. Di liburan akhir tahun kali ini, GTV sebagai sumber hiburan telah menyiapkan program-program segar yang siap menyemarakkan liburanmu dari pagi hingga sore dalam acara Teman Spesial Liburan Gtv.

Pagi-pagi sekali, mulailah hari dengan aksi seru si monster truck Blaze dalam Blaze And The Monster Machines. Setiap Senin sampai Jumat pukul 05.30 WIB, kamu bisa membantu Blaze dan kawan-kawannya menyelesaikan berbagai rintangan untuk meraih kemenangan!

Setelah itu, hadirlah kumpulan anjing cerdas dan berani dalam Paw Patrol yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 07.00 WIB. Ayo bergabung dengan Ryder, Marshall, dan para sahabat dalam misi penyelamatan di kota Adventure Bay.

Pukul 10.00 WIB, siapkan diri untuk bertemu dengan karakter-karakter kocak di Bikini Bottom dalam Spongebob Squarepants setiap hari. Tingkah laku lucu Spongebob, Patrick, dan Squidward akan memeriahkan waktu makan siangmu!

Untuk menemanimu di sore hari, ikutlah petualangan Nobita, Giant, Suneo, dan Doraemon dalam Doraemon The Movie setiap Selasa hingga Sabtu pukul 15.00 WIB. Mereka akan menghadapi berbagai rintangan dari hutan Afrika hingga ke negeri matahari. Petualangan Doraemon dan kawan-kawan tidak boleh dilewatkan!

Tidak hanya sampai di situ, sore hari akan semakin seru dengan aksi seru ninja-ninja terhebat dalam Boruto: Naruto Next Generations! Tayang setiap hari pukul 16.30 WIB, pastikan kamu tidak melewatkan petualangan seru para ninja Konoha menghadapi musuh-musuh yang semakin sulit dalam episode-episode baru di season 5. Dijamin makin seru dan menegangkan!

Semua program liburan di GTV siap membuat liburanmu semakin seru sepanjang hari! Kamu bisa menikmati semua program seru GTV melalui aplikasi RCTI+ dan VISION+. Bagi yang berada di Jabodetabek, saksikan tayangan digital GTV di kanal 28 UHF.

