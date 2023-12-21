Malam Ini, Seru-seruan Bareng Indonesian Trending Awards di GTV

JAKARTA - GTV siap menayangkan Indonesian Trending Awards secara Live dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (21/12/2023), pukul 19.30 WIB. Ajang ini merupakan wadah apresiasi bagi para trendsetter dan influencer Tanah Air.

Dipandu Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Aldi Taher, line-up Indonesian Trending Awards diisi sederet performer terbaik, dari Tri Vanita (Novia Bachmid, Olivia Pardede, Mirabeth Sonia), Kangen Band, dan Rony Parulian.

BACA JUGA: Indonesian Trending Awards Tayang Live di GTV Besok Malam

Ajang ini juga akan menampilkan sketsa menggelitik dari Rina Nose, Vicky Prasetyo, Hifdzi Khoir, Ummi Quary, Dustin Tiffani, hingga Desy Ngapak. Ada pula sederet content creator langganan FYP, dari Richard Lee, Eca Aura, Abigail Manurung, hingga Habib Ja’far.

Indonesian Trending Awards terdiri dari delapan kategori: Trending of the Year, Trending Jargon of the Year, Trending Prankster of the Year, Trending Social Act of the Year, Trending Dancer of the Year, Trending Song of the Year, dan trending Movie of the Year.

Indonesian Trending Awards tayang di GTV kanal digital 28 UHF, pada Kamis (21/12/2023) pukul 19.30 WIB. Ajang ini juga dapat Anda tonton melalui aplikasi Vision+ dan RCTI+