Satine Zaneta Ungkap Rencana Proyek Film Bareng Sang Ayah, Abimana Aryasatya

JAKARTA - Satine Zaneta tengah menikmati sederet kesibukannya sebagai figur publik seperti sang ayah, Abimana Aryasatya.

Dalam acara Music Zone by Okezone Radio, Satine menceritakan proses kreatif lagu barunya yang dirilis November lalu berjudul Jam Satu.

Lagu ini diketahui juga melibatkan musisi dan komposer ternama, Petra Sihombing.

"Jam Satu cuma gambaran aja, suka sama orang dan cuma bisa ketemu di jam itu aja, pas jam makan siang. Ini nggak curhat kok lagunya, ini bareng kak Petra bikinnya," kata Satine Zaneta di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (8/12/2023).

"Itu sebenarnya orang yang suka sama seseorang tapi nggak berani bilang karena takut ada yang berubah," lanjutnya.

Satine kemudian membeberkan rencana kariernya di dunia musik. Dia mengaku akan kembali mengeluarkan single baru tahun depan.

"Nextnya mau ada single lagi sih Insha Allah," tuturnya.

Saat disinggung soal akting bareng sang ayah, Abimana Aryasatya, Satine menjawab ragu pertanyaan Laras Tahira dan Shandy Luo selaku penyiar Okezone Radio.