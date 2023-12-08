Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Satine Zaneta Ungkap Rencana Proyek Film Bareng Sang Ayah, Abimana Aryasatya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |23:01 WIB
Satine Zaneta Ungkap Rencana Proyek Film Bareng Sang Ayah, Abimana Aryasatya
Satine Zaneta ungkap rencana main film bareng snag ayah, Abimana Aryasatya (Foto: IG Satine)
A
A
A

JAKARTA - Satine Zaneta tengah menikmati sederet kesibukannya sebagai figur publik seperti sang ayah, Abimana Aryasatya.

Dalam acara Music Zone by Okezone Radio, Satine menceritakan proses kreatif lagu barunya yang dirilis November lalu berjudul Jam Satu.

Lagu ini diketahui juga melibatkan musisi dan komposer ternama, Petra Sihombing.

Satine Zaneta Ungkap Rencana Proyek Film Bareng Sang Ayah, Abimana Aryasatya

"Jam Satu cuma gambaran aja, suka sama orang dan cuma bisa ketemu di jam itu aja, pas jam makan siang. Ini nggak curhat kok lagunya, ini bareng kak Petra bikinnya," kata Satine Zaneta di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (8/12/2023).

"Itu sebenarnya orang yang suka sama seseorang tapi nggak berani bilang karena takut ada yang berubah," lanjutnya.

Satine kemudian membeberkan rencana kariernya di dunia musik. Dia mengaku akan kembali mengeluarkan single baru tahun depan.

"Nextnya mau ada single lagi sih Insha Allah," tuturnya.

Saat disinggung soal akting bareng sang ayah, Abimana Aryasatya, Satine menjawab ragu pertanyaan Laras Tahira dan Shandy Luo selaku penyiar Okezone Radio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106306/abimana_aryasatya-ig3B_large.jpg
Abimana Aryasatya Ungkap Peran Besar Joko Anwar dalam Karier Aktingnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106024/abimana_aryasetya-xiWv_large.jpg
Abimana Aryasatya Bongkar Sisi Gelap dan Toxic Dunia Film : Kita Dianggap Binatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3105982/abimana_aryasetya-SKgW_large.jpg
Abimana Aryasatya Ngakak Ketika Tahu Sang Ayah Jadi Model Kalender Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3105975/abimana_aryasetya-lMK1_large.jpg
Cerita Haru Abimana Aryasatya Bertemu Ayah di Usia 38 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993986/istri-abimana-aryasatya-hamil-calon-anak-ke-5-di-usia-43-tahun-wbABaRl0PG.jpg
Istri Abimana Aryasatya Hamil Calon Anak Ke-5 di Usia 43 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/33/2897462/silsilah-keluarga-abimana-aryasatya-HTcmie9ntM.jpg
Silsilah Keluarga Abimana Aryasatya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement