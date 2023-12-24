Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Montir Cantik Episode 6: Fadlan Muhammad Dijebak, Bengkel Miliknya Disita Polisi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:23 WIB
Montir Cantik Episode 6: Fadlan Muhammad Dijebak, Bengkel Miliknya Disita Polisi
Montir Cantik di Vision+ (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul Montir Cantik yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series yang merupakan hasil kolaborasi antara Vision+ dengan MVP Pictures ini dapat anda saksikan melalui link ini.

Montir cantik adalah series dengan genre romance, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Series yang sangat cocok untuk menemani akhir tahun anda bersama keluarga.

Original Series Montir Cantik dibintangi oleh Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Gerry, Rafael Adwel sebagai Angga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, Davina Veronika sebagai Sonya.

Montir Cantik Episode 6: Fadlan Muhammad Dijebak, Bengkel Miliknya Disita Polisi

Secara garis besar, Montir Cantik mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi montir yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya, Ramlan. Indah bekerja di bengkel miliki ayah Geri dan mereka menjadi dekat. Namun, ada Angga yang cemburu melihat kedekatan mereka hingga menciptakan kisah cinta segitiga.

Montir Cantik episode 5 masih berlangsung perselisihan antara Ramlan dan Indah yang ketahuan bekerja di bengkel. Ramlan menyuruh Indah dengan tegas untuk tidak lagi berhubungan dengan Gerry dan harus mengubur rencana mereka untuk ke arena balapan bersama.

Polisi mulai mengetahui sindikat narkoba dalam bengkel Wijaya yang sebenarnya ulah licik dari Sakti. Semua aktivitas, usaha hingga asset Wijaya ditahan oleh polisi, termasuk mobil balap Gerry. Tak tinggal diam, Gerry mencari tahu siapa dalang dibalik semuanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/598/3193835/awards_vision-yP3H_large.jpg
VISION+ Tayangkan Ajang Awards Dunia: Golden Globe hingga Grammys 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement