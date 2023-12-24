Montir Cantik Episode 6: Fadlan Muhammad Dijebak, Bengkel Miliknya Disita Polisi

JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul Montir Cantik yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series yang merupakan hasil kolaborasi antara Vision+ dengan MVP Pictures ini dapat anda saksikan melalui link ini.

Montir cantik adalah series dengan genre romance, drama, action, family yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri oleh Ken Manwani. Series yang sangat cocok untuk menemani akhir tahun anda bersama keluarga.

Original Series Montir Cantik dibintangi oleh Annette Edoarda sebagai Indah, Pangeran Lantang sebagai Gerry, Rafael Adwel sebagai Angga, Ricky Lucky sebagai Marko, Richard Cund sebagai Dika, Hana Hanoon sebagai Alexa, Alif sebagai Aldo, Gaby Hartanto sebagai Vera, Nugie Nugraha sebagai Ramlan, Fadlan Muhammad sebagai Wijaya, Vikri Rasta sebagai Indra, Tegar Satria sebagai Sakti, Davina Veronika sebagai Sonya.

Secara garis besar, Montir Cantik mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi montir yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya, Ramlan. Indah bekerja di bengkel miliki ayah Geri dan mereka menjadi dekat. Namun, ada Angga yang cemburu melihat kedekatan mereka hingga menciptakan kisah cinta segitiga.

Montir Cantik episode 5 masih berlangsung perselisihan antara Ramlan dan Indah yang ketahuan bekerja di bengkel. Ramlan menyuruh Indah dengan tegas untuk tidak lagi berhubungan dengan Gerry dan harus mengubur rencana mereka untuk ke arena balapan bersama.

Polisi mulai mengetahui sindikat narkoba dalam bengkel Wijaya yang sebenarnya ulah licik dari Sakti. Semua aktivitas, usaha hingga asset Wijaya ditahan oleh polisi, termasuk mobil balap Gerry. Tak tinggal diam, Gerry mencari tahu siapa dalang dibalik semuanya.

BACA JUGA: