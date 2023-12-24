Marshel Widianto Santai Disebut Pansos dengan Artis Besar oleh Dicky Difie

JAKARTA - Marshel Widianto belum lama ini disentil oleh komika Dicky Difie. Gara-garanya melihat Marshel Widianto yang sering nempel sana-sini dengan sejumlah artis besar Indonesia, demi mendapatkan uang dan terkenal.

Marshel Widianto tak masalah dengan sentilan Dicky Difie tersebut. Pasalnya ia memang sadar dan mengakui bahwa demi mendapatkan cuan, ia melakukan hal tersebut.

"Ya memang itu yang saya lakukan. Mengakui itu, nempel sana-sini," ungkap Marshel Widianto ditemui di Kebagusan Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Marshel menjelaskan sambil mengumpamakan dengan film Finding Nemo untuk karirnya di dunia entertainment.

Ia menyebut bahwa tidak perlu jadi orang besar untuk bertahan di dunia hiburan. Cukup dengan punya teman-teman yang namanya sudah besar saja.

"Kita nggak perlu jadi paus ya. Jadi temennya aja," jelas suami Cesen eks JKT48.

"Itulah kenapa Nemo bisa ketemu sama orang tuanya karena temannya paus gitu temen-temen," sambungnya.

