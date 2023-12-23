Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kebahagiaan Marshel Widianto di Natal 2023: Rayakan Bersama Keluarga Kecil Saya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:00 WIB
Kebahagiaan Marshel Widianto di Natal 2023: Rayakan Bersama Keluarga Kecil Saya
Marshel Widianto siapkan kado natal untuk istri. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Perayaan Natal 2023, begitu spesial bagi komika Marshel Widianto. Pasalnya, Natal tahun ini ia merasa banyak perbedaan saat mempersiapkan Natal.

"Persiapan natal tahun ini lebih nikmat karena bisa merayakan bersama keluarga," kata Marshel Widianto di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

"Bukan hanya keluarga besar tapi juga keluarga kecil saya," sambungnya.

Baginya, Natal tahun ini ia bersyukur bisa berkumpul dengan istri dan anaknya. Ditambah lagi sang istri, Cesen eks JKT48 tengah mengandung anak keduanya.

