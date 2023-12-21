Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

RAN Tutup Konser The Sweet Seventeen Show dengan Memukau

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:43 WIB
RAN Tutup Konser The Sweet Seventeen Show dengan Memukau
Konser RAN The Sweet Seventeen Show (Foto: IG RAN)
A
A
A

JAKARTA - RAN menutup acara Konser The Sweet Seventeen Show dengan memukau. Acara yang dihelat selama satu hari ini, menampilkan sederet musisi dan band terkenal di Indonesia seperti HiVi!, Yura Yunita, Tulus, dan masih banyak lagi.

RAN sendiri, membawakan lagu-lagu hitsnya mulai dari Mencuri Hati, Dekat di Hati, Pandangan Pertama, Ratu Lebah, dan lain-lain. Sehingga hal itu membuat area konser yaitu Basket Hall Senayan, Jakarta dibuat bergemuruh nyanyian para RANers yang ikut bernyanyi bersama.

RAN Tutup Konser The Sweet Seventeen Show dengan Memukau

"Di sini kita juga mau ngucapin makasih sama kalian yang udah nonton The Sweet Seventeen Show," kata Rayi, di atas panggung Konser The Sweet Seventeen Show, Rabu (20/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158178/rayi_ran-GU8b_large.jpeg
Rayi RAN Rilis Single Spesial, Jadi Kado Ulang Tahun untuk Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/205/2942439/intip-kemeriahan-konser-ran-the-sweet-seventeen-show-k2hJRQxBhV.jpg
Intip Kemeriahan Konser RAN The Sweet Seventeen Show
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/02/205/2050843/ran-siapkan-konsep-berbeda-untuk-wtf-2019-rhiqwrx3SU.jpg
RAN Siapkan Konsep Berbeda untuk WTF 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/13/205/1829547/ran-akui-tak-ingin-go-international-tapi-SmwGR9MfA6.jpg
RAN Akui Tak Ingin Go International, Tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/03/33/1749109/sibuk-di-industri-musik-rayi-ran-istri-dan-anak-adalah-prioritas-c90BEPrnqg.jpg
Sibuk di Industri Musik, Rayi 'RAN': Istri dan Anak Adalah Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/07/205/1710398/ran-akui-terinspirasi-hip-hop-90-an-saat-bikin-lagu-OnXwZEq2nM.jpg
RAN Akui Terinspirasi Hip-Hop 90-an saat Bikin Lagu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement