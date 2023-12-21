RAN Tutup Konser The Sweet Seventeen Show dengan Memukau

JAKARTA - RAN menutup acara Konser The Sweet Seventeen Show dengan memukau. Acara yang dihelat selama satu hari ini, menampilkan sederet musisi dan band terkenal di Indonesia seperti HiVi!, Yura Yunita, Tulus, dan masih banyak lagi.

RAN sendiri, membawakan lagu-lagu hitsnya mulai dari Mencuri Hati, Dekat di Hati, Pandangan Pertama, Ratu Lebah, dan lain-lain. Sehingga hal itu membuat area konser yaitu Basket Hall Senayan, Jakarta dibuat bergemuruh nyanyian para RANers yang ikut bernyanyi bersama.

"Di sini kita juga mau ngucapin makasih sama kalian yang udah nonton The Sweet Seventeen Show," kata Rayi, di atas panggung Konser The Sweet Seventeen Show, Rabu (20/12/2023).