Intip Kemeriahan Konser RAN The Sweet Seventeen Show

JAKARTA – RAN yang dibentuk pada tahun 2006 dengan anggota Rayi, Asta, dan Nino sukses menggelar konsernya bertajuk RAN The Sweet Seventeen Show di Basket Hall Senayan, Jakarta (20/12/2023).

Konser tersebut berlangsung meriah dengan RAN yang membuka konser lewat lagu Mencuri Hati saat lagu ini dibawakan, seketika Basket Hall Senayan riuh akan suara penonton yang langsung ikut bernyanyi bersama.

“Selamat datang di The Sweet Seventeen Show,” kata Nino, di atas panggung konser, Rabu (20/12/2023).

Sapaan RAN ini pun disambut riuh dari para penonton serta penggemarnya yang berada di Basket Hall Senayan, karena senang bisa menyaksikan dan berinteraksi dengan sang idola.

Usai menyanyikan Mencuri Hati, RAN melanjutkan sederet lagu hits lainnya seperti Warna Warni Dunia, Selamat Pagi, dan Hanya Untukmu’ yang mana lagu-lagu tersebut merupakan lagu populernya di tahun 2008.