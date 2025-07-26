Rayi RAN Rilis Single Spesial, Jadi Kado Ulang Tahun untuk Istri

JAKARTA - Rayi Putra Rahardjo, personel grup musik RAN, resmi merilis single terbarunya berjudul Istriku. Lagu ini ia tulis sendiri sebagai persembahan spesial untuk sang istri tercinta, Ria Zhafarina Hadju atau yang akrab disapa Dila, yang akan berulang tahun pada 26 Juli 2025.

“Sebenernya bikin lagu ini nggak persis hanya untuk kado ulang tahun aja, tapi memang mau bikin project. Nanti rencananya ada tiga konsep, yakni lagu untuk ‘anakku’, ‘diriku’, dan ‘istriku’,” ungkap Rayi saat Private Launching Party di Universal Music Indonesia, pada Jumat (25/7/2025).

Sebagai seorang rapper, Rayi tetap membubuhkan nuansa rap khasnya dalam lagu tersebut. Menariknya, Dila pun turut tampil dalam video musik Istriku. Meski sempat merasa malu, ia mengaku senang bisa terlibat langsung dalam proyek istimewa sang suami.

Rayi RAN Rilis Single Spesial, Jadi Kado Ulang Tahun untuk Istri (Foto: Gaby/Okezone)

“Seneng, tapi saya super malu, mau pingsan,” ujar Dila dengan tawa.

Dalam kesempatan yang sama, Rayi menyampaikan bagi dirinya, istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga rekan sejati dalam segala aspek kehidupan.

“Istri menurut aku seorang partner. Jadi di hidup aku, semua bagi fifty-fifty sama istri aku,” ujarnya.