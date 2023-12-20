Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Ogah Cari Pasangan Lagi, Trauma?

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:05 WIB
Okie Agustina Ogah Cari Pasangan Lagi, Trauma?
Okie Agustina ogah cari pasangan lagi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina mantap bercerai dari Gunawan Dwi Cahyo, meski demikian dirinya memilih untuk membahagiakan anak-anaknya ketimbang mencari pendamping hidup.

"Anak-anak sudah gede, apalagi sih mau dicari? Aku lebih bahagiain anak-anak dulu," ujar Okie Agustina, belum lama ini.

"Kalau untuk pasangan jujur belum kepikiran cari lagi," tambahnya.

Okie Agustina mengaku masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan Miro Materazzi. Pasalnya, sang anak masih dalam tahapan perkembangan.

"Apalagi Miro sudah mulai tumbuh nih, udah mau 10 tahun jadi ngurusin anak-anak," ungkapnya.

Menurutnya ketimbang mencari pasangan, maka dirinya lebih memilih untuk membahagiakan anak-anaknya tersebut. Termasuk saat menghabiskan waktu di malam tahun baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement