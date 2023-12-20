Okie Agustina Ogah Cari Pasangan Lagi, Trauma?

JAKARTA - Okie Agustina mantap bercerai dari Gunawan Dwi Cahyo, meski demikian dirinya memilih untuk membahagiakan anak-anaknya ketimbang mencari pendamping hidup.

"Anak-anak sudah gede, apalagi sih mau dicari? Aku lebih bahagiain anak-anak dulu," ujar Okie Agustina, belum lama ini.

"Kalau untuk pasangan jujur belum kepikiran cari lagi," tambahnya.

Okie Agustina mengaku masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan Miro Materazzi. Pasalnya, sang anak masih dalam tahapan perkembangan.

"Apalagi Miro sudah mulai tumbuh nih, udah mau 10 tahun jadi ngurusin anak-anak," ungkapnya.

Menurutnya ketimbang mencari pasangan, maka dirinya lebih memilih untuk membahagiakan anak-anaknya tersebut. Termasuk saat menghabiskan waktu di malam tahun baru.