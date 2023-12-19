Gunawan Dwi Cahyo Bantah Bakal Laporkan Okie Agustina

JAKARTA - Okie Agustina dikabarkan bakal dilaporkan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Hal ini dilakukan karena Okie membongkar bukti-bukti perselingkuhan Gunawan dengan salah seorang wanita viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Gunawan menegaskan kalau dirinya tidak berkeinginan untuk membawa perkara ini ke jalur hukum.

"Nggak ada laporan-laporan apapun dan aku nggak akan laporkan apapun dan siapapun," ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Keputusan tidak membawa perkara itu ke jalur hukum, karena Gunawan tidak ingin memperlebar masalah ini. Ia ingin menjaga hubungan baiknya dengan Okie Agustina selepas bercerai nantinya.

"Jadi semuanya baik-baik saja dan kedepannya baik-baik saja," ucap Gunawan secara singkat.

Secara terpisah, Okie Agustina sempat menyayangkan niatan Gunawan Dwi Cahyo membawa perkara tudingan perselingkuhan kejalur hukum. Sebagai seorang ibu, ia memikirkan psikis putranya, Miro Materazzi telah berusia 10 tahun.

"Aku bilang silahkan aja kalau mau laporin, aku nggak ada masalah cuma itu mengganggu ke Miro, ini sudah besar 10 tahun sudah main media sosial main instagram, youtube, tiktok," kata Okie Agustina usai jalani persidangan di Pengadilan Agama Bogor pada Senin (18/12/2023).

Okie bercerita sebelumnya, Miro sempat bertanya kepada dirinya perihal niatan Gunawan Dwi Cahyo ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Karena permasalahan itu sempat viral di media sosial.

"Kemarin dia sempat bertanya sama aku ‘ma aku lihat di TikTok mama mau dilaporin sama papa’ aku langsung nyes, dia baca seperti itu mental anak, itu yang sangat disayangkan," tutur Okie Agustina.

Sebagai informasi, Okie Agustina menggugat cerai suaminya, pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo, ke Pengadilan Agama Bogor pada 10 November lalu. Diduga bermula dari sebuah foto, ketika Gunawan menggandeng salah seorang perempuan viral di media sosial.