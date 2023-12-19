Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Bantah Bakal Laporkan Okie Agustina

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |01:01 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Bantah Bakal Laporkan Okie Agustina
Gunawan Dwi Cahyo bantah bakal laporkan Okie Agustina (Foto: IG Okie)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina dikabarkan bakal dilaporkan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Hal ini dilakukan karena Okie membongkar bukti-bukti perselingkuhan Gunawan dengan salah seorang wanita viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Gunawan menegaskan kalau dirinya tidak berkeinginan untuk membawa perkara ini ke jalur hukum.

"Nggak ada laporan-laporan apapun dan aku nggak akan laporkan apapun dan siapapun," ujar Gunawan Dwi Cahyo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Gunawan Dwi Cahyo Bantah Bakal Laporkan Okie Agustina

Keputusan tidak membawa perkara itu ke jalur hukum, karena Gunawan tidak ingin memperlebar masalah ini. Ia ingin menjaga hubungan baiknya dengan Okie Agustina selepas bercerai nantinya.

"Jadi semuanya baik-baik saja dan kedepannya baik-baik saja," ucap Gunawan secara singkat.

Secara terpisah, Okie Agustina sempat menyayangkan niatan Gunawan Dwi Cahyo membawa perkara tudingan perselingkuhan kejalur hukum. Sebagai seorang ibu, ia memikirkan psikis putranya, Miro Materazzi telah berusia 10 tahun.

"Aku bilang silahkan aja kalau mau laporin, aku nggak ada masalah cuma itu mengganggu ke Miro, ini sudah besar 10 tahun sudah main media sosial main instagram, youtube, tiktok," kata Okie Agustina usai jalani persidangan di Pengadilan Agama Bogor pada Senin (18/12/2023).

Okie bercerita sebelumnya, Miro sempat bertanya kepada dirinya perihal niatan Gunawan Dwi Cahyo ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Karena permasalahan itu sempat viral di media sosial.

"Kemarin dia sempat bertanya sama aku ‘ma aku lihat di TikTok mama mau dilaporin sama papa’ aku langsung nyes, dia baca seperti itu mental anak, itu yang sangat disayangkan," tutur Okie Agustina.

Sebagai informasi, Okie Agustina menggugat cerai suaminya, pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo, ke Pengadilan Agama Bogor pada 10 November lalu. Diduga bermula dari sebuah foto, ketika Gunawan menggandeng salah seorang perempuan viral di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement