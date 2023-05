SEOUL - Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan batal beradu akting dalam drama misteri-thriller, The Price of Confession. News1 melaporkan, setelah melewati diskusi panjang kedua aktris cantik itu resmi menolak tawaran tersebut.

Terkait kabar itu, baik UAA ataupun 9 ato yang mewakili kedua aktris tersebut, akhirnya buka suara. Kepada media lokal, UAA mengatakan, belum bisa memberikan jawaban pasti terkait pemberitaan tersebut.

“Kami masih memeriksa kebenaran pemberitaan itu. Sulit bagi kami memberikan jawaban pasti saat ini,” ujar UAA seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/5/2023).

Di lain pihak, 9ato mengatakan, “Kami baru tahu kalau Han So Hee batal tampil dalam The Price of Confession dari pemberitaan media. Saat ini, kami sedang mengecek kebenaran pemberitaan tersebut.”

Lalu apa kata Studio Dragon selaku rumah produksi yang menggarap drama tersebut? Dalam keterangannya, rumah produksi itu menegaskan, persoalan casting diserahkan sepenuhnya kepada Production H selaku mitra mereka.

“Kami tidak tahu menahu tentang pemberitaan tersebut karena semua proses casting kami serahkan secara eksklusif kepada Production H,” tutur rumah produksi tersebut.

Di lain pihak, SLL selaku induk usaha Production H mengatakan, mereka juga belum mendapatkan konfirmasi apapun terkait casting drama The Price of Confession. Mereka berjanji akan mencari tahu permasalahan sebenarnya. Tak hanya kedua aktris tersebut, sutradara Lee Eung Bok juga mengundurkan diri dari proyek drama itu dengan alasan jadwal kerja yang padat. Bahkan sutradara Shim Na Yeon yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Lee juga menolak tawaran tersebut. Song Hye Kyo dan Han So Hee pertama kali dikabarkan akan beradu akting dalam The Price of Confession, pada 2022. Bahkan kedua aktris tersebut kerap memamerkan kedekatan mereka lewat unggahan di media sosial. Pada 10 Mei 2023, aktris The Glory tersebut menyemangati Han So Hee yang sedang syuting drama barunya dengan mengirimkan truk kopi. Drama The Price of Confession berkisah tentang dua perempuan yang terlibat dalam kasus pembunuhan.*

