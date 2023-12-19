Sayang Ibunda, Kiesha Alvaro Ingin Jaga Kesehatan Mental Okie Agustina

JAKARTA - Kiesha Alvaro mendapatkan komentar miring dari netizen. Ia dinilai hanya pencitraan saat mendampingi ibunya Okie Agustina di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Kiesha Alvaro menanggapi secara santai dan malah menyebut kehadirannya sebagai bentuk kasih sayang terhadap ibunya. Ia berniat menjaga mental health Okie Agustina, selama proses perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo.

"Aku mau menjaga mentalnya bunda, jadi ya nyenengin ibuku saja. Jalan-jalan, main-main," ujar Kiesha Alvaro saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Saking khawatirnya, Kiesha Alvaro mengaku kalau ia sampai melarang ibunya bermain media sosial. Karena persoalan itu sangat berimbas pada komentar negatif dari netizen.

Alhasil sebagai seorang anak, dia benar-benar memperhatikan psikis ibunya jangan sampai terganggu akibat komentar netizen di media sosial.

Kiesha menegaskan kehadiran di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat bukan sesuatu pencitraan. Melainkan bentuk kasih sayangnya terhadap Okie Agustina sebagai ibu kandungnya.

"Itu bukan pencitraan. Bahkan waktu dulu masih kecil, kalau gue boleh nemenin, gue temenin," pungkas Kiesha Alvaro.

Sebelumnya, kehadiran Kiesha Alvaro menemani Okie Agustina saat proses melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 November 2023.

Dalam momen ini, Kiesha Alvaro tampil nyentrik mengenakan baju polo lengan panjang warna putih yang dipadukan dengan celana panjang cream gelap. Gayanya terlihat keren, dipadukan dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya.

Sedangkan Okie Agustina memakai hijab serta jas putih yang dipasangkan dengan kaos hitam. Disamping itu dipadukan juga memakai kaca mata hitam.

