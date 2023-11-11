Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diselingkuhi Gunawan Dwi Cahyo, Kiesha Alvaro Sarankan Okie Agustina Healing

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |23:00 WIB
Diselingkuhi Gunawan Dwi Cahyo, Kiesha Alvaro Sarankan Okie Agustina Healing
Kiesha Alvaro minta Okie Agustina healing (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

BOGOR - Tidak ada anak yang merasa bahagia ketika melihat rumah tangga orang tuanya hancur karena adanya orang ketiga. Hal tersebut juga dirasakan oleh Kiesha Alvaro, putra sulung Okie Agustina di pernikahannya yang pertama bersama Pasha Ungu.

Sebagai anak tertua, pelantun Emang Betul itu mengaku ikut terpuruk atas keretakan rumah tangga sang ibunda. Bahkan, ia pun merasakan kecewa yang begitu dalam pada ayah sambungnya, Gunawan Dwi Cahyo.

"Kecewa iya pastilah karena seperti bunda bilang aku sangat menghormati dia sebagai Papa sambungku, dan juga memang setiap hari yang kita lihat sangat ini sekali sangat baik banget, religius banget," ujar Kiesha Alvaro di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Okie Agustina dan Kiesha Alvaro (Ravie)

Sebagai anak yang paling besar, Kiesha diketahui sempat menjadi penengah antara Okie dan Gunawan sebelum akhirnya sepakat untuk bercerai. Namun, saat ini ia lebih fokus pada kondisi psikis ibunya saat menghadapi perceraian yang kedua ini.

Menurut Kiesha, tak ada yang lebih penting saat ini selain mengembalikan kebahagiaan sang bunda.

Halaman:
1 2
