Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT

Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT (Foto: IG Kiesha)

JAKARTA - Kiesha Alvaro nyaris menjadi korban penipuan bermodus tawaran syuting series di platform OTT. Bahkan, pelaku menawarkan honor dengan nilai fantasis, tetapi dengan peran yang sangat sulit.

Sebagai aktor muda, Kiesha mengaku sempat tertarik dengan tawaran peran tersebut.

"Tiba-tiba dapat peran yang menantang lagi, jadi kepengin coba. Sudah senang, ternyata bohongan," kata Kiesha saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT

Dengan rasa canggung, putra Oki Agustina itu mengaku mendapatkan peran sebagai penyuka sesama jenis alias homoseksual.

"Kalau boleh disebutkan, saya mendapat tawaran untuk memerankan karakter homoseksual," tegasnya.

Bagi Kiesha, peran itu sangat menantang dan memiliki risiko besar. Dia pun mengaku cukup merinding ketika membayangkan proses syutingnya.

"Menurut saya, secara seni, ini peran yang sangat sulit. Risikonya juga besar, karena kalau kurang mendalami, hasilnya tidak maksimal. Tapi di sisi lain, kalau terlalu menjiwai, bisa muncul persepsi berbeda," tutur Kiesha.

Namun, tawaran tersebut ternyata tak lebih dari modus penipuan. Hal ini diketahui setelah Kiesha mengecek kebenaran identitas pelaku di salah satu Rumah Produksi.

Kiesha pun baru menyadari bahwa dirinya hampir tertipu.

"Manajer saya langsung menghubungi orang-orang di PH (Production House) untuk menanyakan soal orang yang menawarkan ini. Ternyata, memang tidak ada orang dengan nama tersebut dan tidak ada pihak OTT yang berencana membuat series itu," tutur Kiesha.

Sebelumnya, Kiesha bahkan sempat disuruh melakukan casting terlebih dulu di Bali.

"Saya disuruh ke Bali, katanya untuk casting," ujar Kiesha.