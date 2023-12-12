Bikin Kiesha Alvaro Tak Lagi Mau Pacaran, CGI Film Siksa Neraka Habiskan Dana Rp5 Miliar

JAKARTA - Kiesha Alvaro mencoba peruntungannya di dunia film dengan membintangi sebuah film horor. Bertajuk Siksa Neraka, film yang di produksi oleh Dee Company ini siap tayang mulai 14 Desember 2023 mendatang.

Dalam film ini, Kiesha Alvaro akan beradu akting dengan sejumlah artis lain, mulai dari Ratu Sofya, Nayla Purnama, Kiesha Alvaro, Rizky Fachrel, Slamet Rahardjo, hingga Aryo Wahab.

Siksa Neraka sendiri merupakan film yang diadaptasi dari komik karya M. B. Rahimsyah berjudul sama dan cukup populer di tahun 80-an. Sama seperti komiknya, dalam film ini akan ada banyak gambaran mengenai siksaan neraka yang didapatkan oleh para pendosa.

"Film ini lebih ke slasher, banyak adegan sadis, siapkan mental agar kuat nonton film ini saat melihat beragam adegan sadis," ujar Kiesha Alvaro dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

CGI film 'Siksa Neraka' habiskan dana Rp5 miliar (Foto: dok. Siksa Neraka)





Meski ada banyak adegan yang menyeramkan, rupanya tak sedikit pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan Kiesha pun mengaku sampai tak lagi mau pacaran.

"Dari menjalani adegannya sendiri aku selalu melihat korelasi dari Alquran, kalau adegan ini kaya surat Al Humazah, berzinah itu kita lakuin nggak sadar," beber Kiesha.

"Lebih ke gak mau pacaran, pengennya ta'aruf aja langsung," tambahnya.

Diketahui, film Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksaan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama hidup di dunia. Untuk membuat film ini semakin menarik disaksikan, Dheeraj Kalwani selaku produser mengatakan bahwa Siksa Neraka cukup banyak menyedot biaya editing, terutama CGI, hingga mencapai Rp5 miliar.

"Visual neraka membutuhkan sentuhan yang detail, karena kami ingin memberikan terapi kejut bagi penonton. Hampir semua siksaan mengerikan di dalam komik, divisualkan ke dalam film," ungkap Produser Dheeraj Kalwani.