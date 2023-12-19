Nathalie Holscher Dapat Calon Suami Bule, Nenek: Ini Cita-Cita Sudah Lama

JAKARTA - Nathalie Holscher sudah semakin serius menjalani hubungan asmara dengan Ladislao Camara. Setelah momen lamaran beberapa waktu lalu di atas gunung, keluarga Nathalie pun diketahui telah memberikan restu atas hubungan keduanya.

Menariknya, Oma Hetty juga mengaku bahagia lantaran sang cucu mendapatkan calon suami seorang pria blasteran atau bule. Sebab, keluarganya pun memiliki darah Belanda.

Bagi Oma Hetty, Ladislao cukup cocok jika menjadi ayah sambung untuk cicitnya yakni Adzam Ardiansyah Sutisna.

”Ini cita-cita saya sudah lama, semoga Nathalia mendapat jodoh sesuai keinginan kita sebagai orangtua ya. Ternyata terjawab, kebetulan sama-sama bule lagi, cucok deh ya, buat Adzam juga cucok,” ujar Hetty baru-baru ini.

Nenek Nathalie holscher bahagia cucunya dapat calon suami bule (Foto: YouTube)