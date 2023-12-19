Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Dapat Calon Suami Bule, Nenek: Ini Cita-Cita Sudah Lama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |02:30 WIB
Nathalie Holscher Dapat Calon Suami Bule, Nenek: Ini Cita-Cita Sudah Lama
Nenek Nathalie holscher bahagia cucunya dapat calon suami bule (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher sudah semakin serius menjalani hubungan asmara dengan Ladislao Camara. Setelah momen lamaran beberapa waktu lalu di atas gunung, keluarga Nathalie pun diketahui telah memberikan restu atas hubungan keduanya.

Menariknya, Oma Hetty juga mengaku bahagia lantaran sang cucu mendapatkan calon suami seorang pria blasteran atau bule. Sebab, keluarganya pun memiliki darah Belanda.

Bagi Oma Hetty, Ladislao cukup cocok jika menjadi ayah sambung untuk cicitnya yakni Adzam Ardiansyah Sutisna.

”Ini cita-cita saya sudah lama, semoga Nathalia mendapat jodoh sesuai keinginan kita sebagai orangtua ya. Ternyata terjawab, kebetulan sama-sama bule lagi, cucok deh ya, buat Adzam juga cucok,” ujar Hetty baru-baru ini.

Nenek Nathalie Holscher

Nenek Nathalie holscher bahagia cucunya dapat calon suami bule (Foto: YouTube)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement