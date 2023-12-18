Rayakan Anniversary, Maxime Bouttier Bahagia Bisa Miliki Luna Maya

JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier tengah merayakan anniversary hubungan asmaranya. Maxime sendiri memberi ucapan spesial untuk Luna Maya melalui akun man Instagramnya.

Dalam unggahannya, aktor 30 tahun itu menampilkan foto Luna Maya yang tengah tersenyum menghadap kamera dengan latar belakang air terjun yang memukau.

"Kami tertawa, kami bertengkar, kami senang, kami bertarung. Sudah setahun sejak kita memulai dinamika ini bersama-sama, dan tidak dalam imajinasi terliar saya kita akan berpapasan dan bergerak ke arah ini bersama-sama," tulis Maxime Bouttier dikutip Senin (18/12/2023).

Maxime mengaku sangat beruntung bisa menjalin kasih dengan Luna Maya. Sebab, dia merasa hubungan tersebut berjalan sangat dinamis sehingga membuat mereka selalu bahagia.

"Saya beruntung memanggil Anda teman dan pasangan saya dan berbagi momen manis dan pahit dalam hidup kita satu sama lain. Selamat satu tahun," pungkasnya.