HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Baru Pertama Kali Pacaran dengan Wanita Lebih Tua, Luna Maya: Ada Bedanya Nggak?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:00 WIB
Maxime Bouttier Baru Pertama Kali Pacaran dengan Wanita Lebih Tua, Luna Maya: Ada Bedanya Nggak?
Maxime Bouttier pertama kali pacaran dengan wanita lebih tua
JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier semakin lengket saja. Usai dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya, keduanya pun semakin sering memamerkan momen kebersamaan di media sosial.

Belum lama ini, Maxime pun membongkar fakta soal hubungannya dengan bintang film Mendarat Darurat tersebut. Pria berdarah Prancis ini mengakui bahwa Luna Maya adalah sosok pacar pertama Maxime yang memiliki usia lebih tua.

Hal itu diungkap Maxime saat dirinya melakukan siaran langsung dengan Luna. Maxime mengatakan sebelumnya ia pacaran dengan wanita yang seumuran dengannya.

“Pernah gak (pacaran) sama yang lebih tua?,” kata Luna dalam akun TikTok, @mr.mrs.bouttier, Sabtu (16/12/2023).

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Maxime Bouttier pertama kali pacaran dengan wanita lebih tua


“Pacaran? Nggak (pernah), seumuran paling,” jawab Maxime.

Bintang film Ticket To Paradise ini juga mengatakan dirinya tak mempermasalahkan usia pasangan saat menjalin hubungan. Baginya, itu merupakan hak setiap orang untuk memiliki pasangan meski terpaut usia yang cukup jauh.

“Pendapat orang itu beda-beda ya, karena kan orang ada yang ‘aku kan suka yang ceweknya lebih muda atau apa’. So kayaknya sih suka-suka kalian aja,” tambah Maxime.

Mendengar jawaban sang kekasih, Luna pun semakin penasaran. Ia menanyakan pada Maxime apakah ada perbedaan antara memiliki pasangan lebih tua.

