Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Bonita Unggah Foto Maternity, Netizen Julid soal Perutnya

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |00:30 WIB
Bella Bonita Unggah Foto Maternity, Netizen Julid soal Perutnya
Bella Bonita unggah foto maternity, netizen julid. (Foto: Instagram/@bellabonita_r.a)
A
A
A

JAKARTA - Bella Bonita kembali mengunggah foto maternity di tepi pantai lewat akun Instagram pribadinya, @bellabonita_r.a, pada 14 Desember 2023. 

Dalam foto tersebut, dia terlihat berpose di batu karang dalam balutan dress ketat tanpa lengan berwarna hitam dan kacamata. "Enggak sabar peluk adek," ujarnya sebagai caption unggahan tersebut, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Foto yang telah disukai lebih dari 119.320 kali itu ramai dikomentari warganet. Sebagian memuji Bella Bonita yang terlihat semakin cantik setelah berbadan dua. "Cantik banget sih," ujar akun @ba**ell***y_jiy***g. 

Pujian serupa dilontarkan akun @sin***lna_, "Adek, kamu harus tahu kalau mamamu secantik ini. Masya Allah, sehat-sehat bumil." Akun @ra*na***yaa menambahkan, "Emang boleh secantik itu @bellabonita_r.a. Sehat dan lancar ya dek." 

Bella Bonita unggah foto maternity, netizen julid. (Foto: Instagram/@bellabonita_r.a)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3031059/bella_bonita_dan_denny_caknan-Xl3m_large.jpg
Usia Anak Bella Bonita dan Denny Caknan Jadi Bahan Gunjingan di Momen Perayaan 1 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999661/reaksi-bella-bonita-ketika-soimah-jambak-rambut-denny-caknan-YinYIJxERx.jpg
Reaksi Bella Bonita Ketika Soimah Jambak Rambut Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/33/2971658/kondisi-membaik-bella-bonita-dan-sang-anak-sudah-diperbolehkan-pulang-HYiOdyV3z5.jpg
Kondisi Membaik, Bella Bonita dan Sang Anak Sudah Diperbolehkan Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966121/curhat-pilu-bella-bonita-yang-belum-bisa-menyusui-anaknya-usai-lahir-ke-dunia-Rm17J7ZabC.jpg
Curhat Pilu Bella Bonita yang Belum Bisa Menyusui Anaknya Usai Lahir ke Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/33/2951755/bella-bonita-ngidam-ngelus-harimau-denny-caknan-ketar-ketir-E0HS1xe9g5.jpg
Bella Bonita Ngidam Ngelus Harimau, Denny Caknan Ketar-Ketir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/33/2943479/bella-bonita-gelar-7-bulanan-netizen-langsung-hitung-hitungan-tFz9tLveUZ.jpg
Bella Bonita Gelar 7 Bulanan, Netizen Langsung Hitung-hitungan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement