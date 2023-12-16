Bella Bonita Unggah Foto Maternity, Netizen Julid soal Perutnya

JAKARTA - Bella Bonita kembali mengunggah foto maternity di tepi pantai lewat akun Instagram pribadinya, @bellabonita_r.a, pada 14 Desember 2023.

Dalam foto tersebut, dia terlihat berpose di batu karang dalam balutan dress ketat tanpa lengan berwarna hitam dan kacamata. "Enggak sabar peluk adek," ujarnya sebagai caption unggahan tersebut, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Foto yang telah disukai lebih dari 119.320 kali itu ramai dikomentari warganet. Sebagian memuji Bella Bonita yang terlihat semakin cantik setelah berbadan dua. "Cantik banget sih," ujar akun @ba**ell***y_jiy***g.

Pujian serupa dilontarkan akun @sin***lna_, "Adek, kamu harus tahu kalau mamamu secantik ini. Masya Allah, sehat-sehat bumil." Akun @ra*na***yaa menambahkan, "Emang boleh secantik itu @bellabonita_r.a. Sehat dan lancar ya dek."