Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |01:30 WIB
Penampilan enjoy Kiano Nathaniel di babak Live Show Hit The Stage Trending Star. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kiano Nathaniel Kumaat menjadi penampil terbuka babak Live Show Hit The Stage Trending Star, pada 15 Desember silam. Dalam kesempatan itu, dia membawakan lagu Biarlah yang dipopulerkan band Nidji. 

Kiano sukses mencuri hati para juri dengan penampilannya yang percaya diri. “Kamu terlihat sangat tenang dan bisa menikmati panggung,” kata Andmesh memuji penampilan remaja 15 tahun tersebut.

Pujian senada dilontarkan oleh coach Indra Aziz. “Dari pertama melihat Kiano, saya tahu dia memiliki banyak potensi. Seperti intan, dia hanya tinggal dipoles,” ujar salah satu vocal coach kenamaan Tanah Air tersebut. 

Kiano Nathaniel mengaku, dirinya memang sangat menikmati momen bisa tampil di atas panggung. “Awalnya, sempat mengira bahwa aku akan gugup banget. Ternyata setelah di atas panggung, hilang semua gugupnya,” tuturnya. 

Jika bisa memenangkan Trending Star, maka Kiano akan mendapatkan kesempatan untuk merilis single dan video musik di bawah nanungan HITS Records. Selain itu, dia juga mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp50 juta dan trip ke Singapura. 

Penampilan Kiano Nathaniel dan Top 10 Trending Star di babak Live Show Hit The Stage dapat Anda tonton kembali lewat channel YouTube HITS Records sekarang.*

(SIS)

