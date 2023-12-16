Akhir Tahun Super Meriah dengan Program Terbaik GTV di Joy D'cember

JAKARTA - Sebagai Home Of Entertainment, GTV menghadirkan Joy D’cember dengan deretan program terbaik di bulan terakhir 2023. Ada sederet program terbaik yang siap menceriakan akhir tahun Anda.

Membuka Desember, GTV akan menghadirkan sederet film seru menegangkan lewat Big Movies Platinum: Double Action. Film-film tersebut akan tayang pada 1, 2, dan 15 Desember 2023, pukul 21.00 WIB.

Ada juga Superdeal Indonesia Love Bandung yang tayang pada 2, 15, dan 21 Desember 2023, pukul 18.00 WIB. Saksikan keseruan warga Bandung memilih tirai berhadiah bersama Andhika Pratama, Edric Chandra, dan Gilang Gombloh.

GTV juga akan menggelar ajang penghargaan Indonesian Trending Awards untuk pertama kali, pada 21 Desember 2023, pukul 19.30 WIB. Bagi Anda yang kerap berselancar di media sosial, jangan lewatkan ajang satu ini.

Ada sederet film animasi lucu dan seru dalam Big Movies Platinum Family: Spesial Natal dan Tahun Baru yang akan tayang sepanjang 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, pukul 15.00 WIB.

Selain itu, ada juga Big Movies Platinum: First On TV Spesial Natal dan Tahun Baru yang akan menghadirkan film-film penuh ketegangan pada 25 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, pukul 21.00 WIB.

Deretan program terbaik GTV dalam Joy D’cember dapat Anda akses di saluran digital 28 UHF maupun aplikasi RCTI+ dan Vision+. Jika tayangan digital Anda bermasalah, lakukan scan ulang pengaturan Set Top Box.