Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Debat Bermartabak ala Koalisi Tawa, Eksklusif di iNews Besok Malam

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |11:14 WIB
Debat Bermartabak ala Koalisi Tawa, Eksklusif di iNews Besok Malam
Debat Bermartabak ala Koalisi Tawa di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - iNews kembali menghadirkan Koalisi Tawa, forum diskusi di mana Cak Lontong, Denny Chandra, Abdel Achrian, Cak Akbar, dan Madzjo Pray berdebat dengan humor menggelitik, pada Minggu (17/12/2023).

Program ini merupakan tempat di mana isu dan dinamika terkini di masyarakat disuguhkan dalam balutan komedi. Dalam setiap episode, Cak Lontong cs akan bermain peran dan menyuguhkan fakta, data, dan tanya dengan canda menggelitik. 

Episode pekan ini, program Koalisi Tawa akan menghadirkan tema Debat Bermartabak di mana para pelawak tidak hanya akan berdebat verbal namun juga memberikan kejutan penuh tawa. 

Indro ‘Warkop’, Ridwan Remin, Arya Seno Bagaskoro, Rizky Inggar, Astriani Putri, dan Melon akan menjadi bintang tamu Koalisi Tawa pekan ini. Karena itu, jangan ketinggalan menonton diskusi panas penuh tawa bersama Cak Lontong cs. 

Koalisi Tawa tayang di iNews, Minggu malam. (Foto: MNC Media)

Secara eksklusif, iNews akan menayangkan Koalisi Tawa, pada Minggu, 17 Desember 2023, pukul 20.50 WIB. Jangan lupa setting ulang frekuensi TV digital Anda untuk menonton program ini.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement