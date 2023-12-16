Debat Bermartabak ala Koalisi Tawa, Eksklusif di iNews Besok Malam

JAKARTA - iNews kembali menghadirkan Koalisi Tawa, forum diskusi di mana Cak Lontong, Denny Chandra, Abdel Achrian, Cak Akbar, dan Madzjo Pray berdebat dengan humor menggelitik, pada Minggu (17/12/2023).

Program ini merupakan tempat di mana isu dan dinamika terkini di masyarakat disuguhkan dalam balutan komedi. Dalam setiap episode, Cak Lontong cs akan bermain peran dan menyuguhkan fakta, data, dan tanya dengan canda menggelitik.

Episode pekan ini, program Koalisi Tawa akan menghadirkan tema Debat Bermartabak di mana para pelawak tidak hanya akan berdebat verbal namun juga memberikan kejutan penuh tawa.

Indro ‘Warkop’, Ridwan Remin, Arya Seno Bagaskoro, Rizky Inggar, Astriani Putri, dan Melon akan menjadi bintang tamu Koalisi Tawa pekan ini. Karena itu, jangan ketinggalan menonton diskusi panas penuh tawa bersama Cak Lontong cs.

Secara eksklusif, iNews akan menayangkan Koalisi Tawa, pada Minggu, 17 Desember 2023, pukul 20.50 WIB. Jangan lupa setting ulang frekuensi TV digital Anda untuk menonton program ini.*

(SIS)