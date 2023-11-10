Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Koalisi Tawa: Forum Diskusi Panas Penuh Canda Tawa, Tayang Besok di iNews

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:58 WIB
Koalisi Tawa: Forum Diskusi Panas Penuh Canda Tawa, Tayang Besok di iNews
Koalisi Tawa akan tayang di iNews, pada 11 November 2023. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Koalisi Tawa, program hiburan terbaru yang mengusung konsep unik akan tayang di iNews, pada 11 November 2023. 

Cak Lontong, Denny Chandra, Abdel Achrian, Cak Akbar, dan Madzjo Pray akan disatukan dalam forum diskusi di mana mereka akan berdebat namun dengan celotehan menggelitik dan mengundang tawa. 

Program Koalisi Tawa ini akan mengambil berbagai isu terkini yang tengah berkembang di masyarakat. Namun, yang membuat program ini berbeda adalah pendekatannya yang lucu. 

Selama diskusi, Cak Lontong cs akan membahas topik dengan banyak tanya, fakta, dan data. Tapi tentu saja, semua itu akan dihadirkan dengan sentuhan humor khas anggota Koalisi Tawa

Selain para pelawak, program ini juga akan mengundang bintang tamu lucu di setiap episodenya. Mereka akan memberikan atmosfer dan humor berbeda dalam setiap perdebatan yang memanas.

Program Koalisi Tawa juga akan menghadirkan segmen menarik, seperti Survey Absurd ala Cak Lontong yang menampilkan hasil survey unik menggelitik dengan komentar yang lucu. 

Lalu, ada pula Suara Rakyat, segmen yang menayangkan wawancara absurd dengan rakyat untuk membahas topik tertentu. Jawaban, ekspresi, dan momen lucu saat wawancara akan menjadi pembahasan Cak Lontong cs.

