Biodata dan Agama Stevan Pasaribu, Kekasih Celine Evangelista

JAKARTA - Biodata dan agama Stevan Pasaribu, penyanyi berdarah Batak yang memiliki vokal unik dengan deretan lagu hits, seperti Belum Siap Kehilangan dan Ternyata Hanya Kamu.

Sosoknya semakin menjadi perbincangan setelah dikabarkan dekat dengan janda empat anak, Celine Evangelista. Keduanya tidak menampik tengah menjalin hubungan spesial, namun enggan terburu-buru menikah.

Perjalanan Karier Stevan Pasaribu

Stevan Pasaribu lahir di keluarga Batak yang mencintai musik. Kedua orangtuanya berprofesi sebagai guru musik di kampung halamannya di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Karena itu, dia kerap latihan vokal bersama orangtuanya sejak kecil.

Pria 28 tahun penganut agama Kristen ini mulai tampil bernyanyi sejak duduk di bangku TK untuk acara Natal. Memasuki usia dewasa, dia mulai aktif melakukan cover lagu yang diunggah ke channel YouTube pribadinya, Stevan Pasaribu Musica Official.

Selain itu, dia juga kerap mendapatkan job bernyanyi di acara pernikahan sebelum akhirnya dilirik label rekaman Wahana Records, pada 2018. Setelah bergabung dengan label rekaman, pria lulusan Institut Kesenian Jakarta ini merilis lagu Hatiku Hatimu.

Pada 30 April 2019, Stevan Pasaribu kemudian merilis album perdananya, ‘Hatiku Hatimu’ yang berisi 10 lagu. Pada 2020, dia bergabung dengan Musica Studios dan merilis lagu Belum Siap Kehilangan.

Lagu yang digarapnya bersama Indra ‘The Titans’ dan David ‘NOAH’ itu kemudian mendulang sukses besar saat dirilis pada 7 Agustus 2020. Video musik lagu itu mendulang mendulang 88,58 juta views di YouTube dan 74,8 juta pendengar di Spotify.

Sukses lagu tersebut kemudian melambungkan namanya. Tak hanya proyek solo, Stevan Pasaribu juga menjalani duet manis dengan Brisia Jodie dalam Ternyata Hanya Kamu dan Shanna Shannon dalam Haunting.