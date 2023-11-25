Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Tolak Main Film Horor Tahun Depan: Rehat Sebentar

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:30 WIB
Luna Maya Tolak Main Film Horor Tahun Depan: Rehat Sebentar
Luna Maya mengaku akan rehat sejenak dari film horor, dilakukan di tahun depan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa tahun belakangan ini Luna Maya begitu identik dengan film horor. Terlebih, perannya sebagai Suzzana dalam film Suzzana: Bernapas dalam Kubur (2018) dan Suzzana: Malam Jumat Kliwon (2023) mencuri perhatian.

Dari segi fisik dan karakter diperankan, Luna Maya dinilai begitu menjiwai hingga dinilai cukup mirip dengan Suzzana yang sebenarnya.

Tak berhenti sampai di situ, wanita berusia 40 tahun ini kembali didapuk sebagai bintang utama dalam film horor terbaru bertajuk Panggonan Wingit.

Luna Maya mengaku dirinya tak membatasi diri untuk menjadi aktris spesialis horor. Kekasih dari Maxime Bouttier ini justru berencana rehat sejenak membintangi film horor di tahun 2024 mendatang.

"Gak, enggak sengaja (film horor-red) tahun depan rehat sebentar," ujar Luna Maya di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, (24/11/2023).

Dia berusaha untuk tidak menerima tawaran film genre horor. Dia ingin mengeksplorasi beragam karakter melalui genre film yang juga bervariasi.

