HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya dan Maxim Bouttier Diramal Tak Sampai Pernikahan, Benarkah?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:11 WIB
Luna Maya dan Maxim Bouttier Diramal Tak Sampai Pernikahan, Benarkah?
Hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier diramalkan tidak sampai ke pernikahan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Hubungan asmara Luna Maya dan Maxim Bouttier diramalkan tidak akan menginjak ke pelaminan pernikahan. Hal itu diutarakan oleh Peramal Kartu Tarot Lia Wardano Soewignjo.

Jalinan asmara Luna Maya dan Maxim Bouttier mulai blak-blakan tampil mesra di depan umum. Melihat hal itu, Lia Wardani Soewignjo selaku peramal tarrot mengatakan kalau hubungan keduanya tidak akan berlangsung lama.

“Mohon maaf kalau untuk menikah Luna Maya, ‘No’ (menikah dengan Maxim Bouttier-red),” kata Lia di Studio 2 iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, dengan julukan Luna Maya yang dikenal sebagai alpha women atau perempuan dengan kepribadian kepemimpinan yang kuat, tegas, serta independen yang tinggi membuat hal itu menjadi salah satu alasan dirinya tidak akan menikah dengan Maxim.

Luna Maya

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan karakter Luna Maya seperti itu hanya akan membuat dirinya bahagia dan lebih merasa mencintai dirinya sendiri.

