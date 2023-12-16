Bahagianya Jordan Ali dan Eva Manurung Liburan Bareng ke Thailand

JAKARTA - Eva Manurung dan Jordan Ali saat ini tengah berlibur bersama ke Bangkok, Thailand. Selain berlibur, keduanya pun diketahui akan memulai bisnis jasa titip alias jastip.

Melalui akun Instagramnya, Jordan pun sempat membagikan video saat ia dan Eva tengah berada di dalam pesawat menuju Bangkok. Lucunya, Jordan tampak menyapa kekasihnya dengan panggilan gemoy.

"Halo semuanya, hari ini aku mau berangkat ke Bangkok sama si gemoy aku Mami Eva," ujar Jordan Ali, dikutip dari akun Instagram lambe__danu.

Melalui unggahannya, Jordan meminta doa agar ia dan Eva diberi keselamatan dalam perjalanan.

"Semoga perjalanan kita menuju ke Bangkok selamat sampai tujuan," sambungnya.

Eva Manurung liburan bareng Jordan Ali ke Thailand (Foto: Instagram/evamanurung1105)

"See you Jakarta, see you Indonesia, welcome to Bangkok," lanjut pria berusia 30 tahun itu.

Rencananya, Jordan Ali dan Eva Manurung akan berada satu minggu di Thailand. Bahkan sesampainya di Thailand, Jordan dan Eva langsung berangkat menuju ke hotel yang berada di kawasan Pratunam.

Melihat video tersebut, netizen pun ramai dan menyorot kemesraan pasangan beda usia 23 tahun tersebut. Sayangnya, Jordan dan Eva masih saja menerima nyinyiran dari netizen.

"Geli bangat lihatnya pasangan ini,ga tau gmn hancurnya hati anak2nya lihat emaknya gini iuuu," kata trimay***.