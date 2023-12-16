Penampilan Naura Maritza di Live Show Trending Star Bikin Juri Terharu

JAKARTA - Naura Maritza berhasil menyentuh hati para juri dengan penampilannya membawakan lagu Pinjam Peluk dari Agseisa di babak Live Show Hit The Stage Trending Star, pada 15 November 2023.

Penampilannya yang penuh percaya diri membuat Mahalini terharu. “Naura, terima kasih sudah menyanyikan lagu ini dengan begitu indah,” kata penyanyi berdarah Bali tersebut sambil berkaca-kaca.

Bintang Emon juga merasa tersentuh dengan penampilan ciamik Naura. “Tadi pas nyanyi dengan flow spot yang nembak ke tengah, jujur aku melihat kamu kayak Elsa (Frozen) berhijab. Bagus, keren banget! Feelingnya dapat, sedihnya juga ada.”

“Naura menyanyikan lagu Pinjam Peluk dengan versi terbaiknya. Saya tidak dengan ada Agseisa dalam penampilan kamu. Apresiasi setinggi-tingginya buat Naura karena sudah memberikan karakter kamu dalam lagu ini,” puji Andmesh.

Pemenang Trending Star akan mendapat kesempatan menggarap single dan video musik dari HITS Records. Pemenang juga akan menerima hadiah berupa uang sebesar Rp50 juta dan perjalanan ke Singapura.

Bagi Anda yang penasaran dengan penampilan Naura Maritza yang membuat para juri terharu bisa menonton babak Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star di channel YouTube HITS Records.*

