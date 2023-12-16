Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Najmah Fariza Bikin Bintang Emon Bingung di Live Show Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |11:53 WIB
Najmah Fariza Bikin Bintang Emon Bingung di Live Show Trending Star
Najmah Fariza bikin Bintang Emon bingung di babak Live Show Hit The Stage Trending Star. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Najmah Fariza berhasil mencuri perhatian para juri di babak Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star, pada 15 November silam. Acara tersebut disiarkan Live lewat channel YouTube HITS Records. 

Dalam kesempatan itu, peserta asal Bandung tersebut melantunkan lagu Cinta Sampai Mati yang dipopulerkan Raffa Affar. “Aku suka banget kamu membawakan lagu ini, karena jadinya beda banget. Kamu itu punya warna sendiri,” ujar Indra Aziz. 

Pelatih vokal kawakan Tanah Air itu menambahkan, “Secara teknis, lagu ini memang cukup sulit ya. Dari yang awalnya sempat ragu, kami sepakat kamu berhasil membawakan lagu ini. Fix, lagu ini jadi milik kamu.” 

Di lain pihak, Bintang Emon mengaku bingung menilai penampilan Najmah Fariza. “Jujur, saya kurang suka. Karena kamu membuat saya tambah bingung memilih siapa yang lolos. Penampilan kamu luar biasa, bikin saya pusing,” katanya. 

Najmah Fariza bikin Bintang Emon bingung di babak Live Show Hit The Stage Trending Star. (Foto: MNC Media)

