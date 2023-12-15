Ammar Zoni Ditangkap Lagi, Irish Bella Posting soal Kesabaran

JAKARTA - Irish Bella kembali menjadi sorotan publik. Diketahui, sang suami, Ammar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba, sosok wanita berhijab ini pun menjadi pantauan warganet.

Terbaru, ibu dua anak ini mengunggah postingan di Instagram-nya. Siapa sangka, Irish menyinggung soal kesabaran dan keikhlasan dalam postingannya ini.

“Ikhlas itu tak terucap sedang sabar tak berujung,” tulis Irish Bella, Jumat (15/12/2023).

Postingan itu memperlihatkan potret Irish yang mengenakan busana serba merah muda. Wanita berdarah Belgia ini pun juga menampilkan senyumnya yang manis seolah menandakan dirinya bahagia.

Tak hanya itu, Irish Bella juga menuliskan emoji hati dalam captionnya. Seolah mengartikan dirinya tengah bahagia menjalani ujian dan kesabaran yang ia alami.

Postingan Irish Bella di tengah tertangkapnya Ammar Zoni terkait pemakaian narkoba ini pun mengundang komentar para warganet. Netizen pun ikut memberi dukungan dan semangat untuk Irish di tengah cobaan yang ia hadapi.

“Dalam hati Irish pasti sedih,” kata akun @it******.

“Cantik sholehah, bahagia terus,” sambung @lu******.

“Semangat kak Ibel,” tambah akun @an******.