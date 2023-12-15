Irish Bella Singgung soal Ikhlas dan Sabar di Tengah Kasus Narkoba Ammar Zoni

Irish Bella singgung soal ikhlas dan sabar di tengah kasus narkoba Ammar Zoni (Foto: MPI)

JAKARTA - Irish Bella akhirnya muncul di sosial media usai kasus narkoba ketiga yang menimpa suaminya, Ammar Zoni. Terbaru, ia tampak mengunggah foto dirinya saat mengenakan gaun dan hijab berwarna pink.

Mengikuti unggahannya, wanita yang akrab disapa Ibel ini tampak menuliskan kalimat soal ikhlas dan sabar.

"Ikhlas itu tak terucap sedang sabar itu tak berujung," tulis Irish Bella pada keterangan fotonya.

Tidak diketahui apakah keterangan foto tersebut merupakan curahan isi hatinya terkait permasalahan yang tengah dihadapinya atau bukan. Namun, netizen ramai memberikan semangat dan dukungan pada Ibel, usai diterpa masalah bertubi-tubi sejak awal 2023.

Irish Bella singgung soal ikhlas dan sabar di tengah kasus narkoba Ammar Zoni (Foto: Instagram @_irishbella_)

"Krn ikhlas dan sabar yg akan menaikan derajat manusia. Jadi tetaplah ikhlas dan bersabar ibel....semua akan indah pada waktunya," ujar hesti***.

"ketika Tuhan ingin menaikan derajat dan memberi hadiah pasti memberi ujian dahulu, semanggaatt mom ibel," lanjut roba***.

"Dalem kecil hati Irish pasti sedih sih liat Ammar begitu, bukannya introspeksi malah nambah2," tutur its.m***.

"Semangat kak, kamu udah tepat, yang kuat ya. Suami 2 kali kasus, malah nyindir kamu pingin diterima, tapi malah ngelakuin 3 kalinya dg alasan kamu, dia playing victim, ga gentle dan ga punya tanggungjawab. Jangan dengerin netizen ya," timpal huang***.