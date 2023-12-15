Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Go Min Si Terserang Influenza Tipe A, Batal Tampil di Acara Fashion

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:02 WIB
Go Min Si Terserang Influenza Tipe A, Batal Tampil di Acara <i>Fashion</i>
Go Min Si terserang Influenza Tipe A. (Foto: Marie Claire)
SEOUL - Aktris Go Min Si dipastikan batal menghadiri event yang digelar salah satu toko brand fashion di kawasan Hannam, Seoul, Korea Selatan, pada hari ini (15/12/2023). 

Organiser acara tersebut mengungkapkan, alasan ketidakhadiran Go Min Si karena sang aktris mengidap Influenza Tipe A (H1N1). Mengutip jurnal Unesa, influenza tipe A ini tergolong paling berbahaya dibandingkan tipe B (flu perut) dan tipe C (flu ringan). 

“Karena diagnosa tersebut, maka Go Min Si harus membatalkan penampilannya dalam acara tersebut. Kami meminta maaf atas perubahan acara yang tiba-tiba,” ujar organiser acara seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (15/12/2023). 

Sementara itu, Go Min Si masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama romantis My Relationship That I Also Oppose. Jika menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi adu akting bersama Lee Jong Suk. 

Go Min Si terserang Influenza Tipe A. (Foto: Beauty+)

Drama tersebut akan digarap oleh Lee Eung Bok, sutradara ternama Korea di balik sederet proyek populer, seperti Descendants of the Sun, Goblin, Sweet Home, Mr. Sunshine, dan Jirisan

Sementara skenario drama tersebut akan ditulis oleh Kim Eun yang menggarap naskah serial Something in the Rain. Drama tersebut akan membahas apakah balikan dalam sebuah hubungan merupakan keputusan yang tepat.*

(SIS)

