HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftar Lengkap Pemenang AAA 2023, NewJeans Paling Mendominasi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:05 WIB
Daftar Lengkap Pemenang AAA 2023, NewJeans Paling Mendominasi
New Jeans boyong 6 piala di Penghargaan AAA 2023 di Filipina. (Foto: Soompi)
A
A
A

JAKARTA - Ajang penghargaan Asia Artist Awards (AAA) 2023 sukses digelar di Philippine Arena, Bulacan, Filipina. Acara ini bertabur artis ternama Korea Selatan, mulai dari aktor, aktris, hingga idol Kpop.

Acara yang berlangsung tujuh jam ini menyaksikan banyak penampilan keren dari idol serta pengumuman penghargaan. Dari 19 nominasi yang ada, NewJeans berhasil membawa pulang enam piala.

Hal ini memang pantas didapatkan oleh girl grup di bawah naungan ADOR tersebut. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui, lagu-lagu milik NewJeans sangat populer.

Penampilan mereka sangat iconic berhasil menarik perhatian banyak orang. Walaupun demikian, masih banyak loh deretan artis yang mendapat penghargaan di AAA 2023.

Penasaran dengan daftar lengkap pemenang AAA 2023? Simak informasi dirangkum Koreaboo, Jumat (15/12/2023) berikut ini:

Actor of the Year (Daesang): Lee Junho 2PM

Singer of the Year (Daesang): NewJeans

Album of the Year (Daesang): "FML" - SEVENTEEN (II)

Song of the Year (Daesang): "Ditto" - NewJeans

Stage of the Year (Daesang): Stray Kids

Performance of the Year (Daesang): SEVENTEEN BSS (DK, Hoshi, dan Seungkwan)

Fandom of the Year (Daesang): Lim Young Woong

Best Artist Award (Actor): Kentaro Sakaguchi, Kim Seon Ho, Kim Ji Hoon

Best Artist Award (Singer): AKMU (Akdong Musician), ITZY, THE BOYZ, LE SSERAFIM, IVE, SB19 

Best Performance Award: LE SSERAFIM

Top of K-pop Record Award: Kim Jaejoong (Hero Jaejoong)

Best Actor Award: Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop, Lee Dong Hwi, Melia Cantiveros-Francisco, Lee Joon Hyuk 

AAA Scene Stealer Awards: Jung Sung Il

Best Musician Award: K.A.R.D, STAYC, ZEROBASEONE, Kwon Eunbi, SAKURAZAKA46

