JAKARTA - Ajang penghargaan Asia Artist Awards (AAA) 2023 sukses digelar di Philippine Arena, Bulacan, Filipina. Acara ini bertabur artis ternama Korea Selatan, mulai dari aktor, aktris, hingga idol Kpop.
Acara yang berlangsung tujuh jam ini menyaksikan banyak penampilan keren dari idol serta pengumuman penghargaan. Dari 19 nominasi yang ada, NewJeans berhasil membawa pulang enam piala.
Hal ini memang pantas didapatkan oleh girl grup di bawah naungan ADOR tersebut. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui, lagu-lagu milik NewJeans sangat populer.
Penampilan mereka sangat iconic berhasil menarik perhatian banyak orang. Walaupun demikian, masih banyak loh deretan artis yang mendapat penghargaan di AAA 2023.
Penasaran dengan daftar lengkap pemenang AAA 2023? Simak informasi dirangkum Koreaboo, Jumat (15/12/2023) berikut ini:
Actor of the Year (Daesang): Lee Junho 2PM
Singer of the Year (Daesang): NewJeans
Album of the Year (Daesang): "FML" - SEVENTEEN (II)
Song of the Year (Daesang): "Ditto" - NewJeans
Stage of the Year (Daesang): Stray Kids
Performance of the Year (Daesang): SEVENTEEN BSS (DK, Hoshi, dan Seungkwan)
Fandom of the Year (Daesang): Lim Young Woong
Best Artist Award (Actor): Kentaro Sakaguchi, Kim Seon Ho, Kim Ji Hoon
Best Artist Award (Singer): AKMU (Akdong Musician), ITZY, THE BOYZ, LE SSERAFIM, IVE, SB19
Best Performance Award: LE SSERAFIM
Top of K-pop Record Award: Kim Jaejoong (Hero Jaejoong)
Best Actor Award: Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop, Lee Dong Hwi, Melia Cantiveros-Francisco, Lee Joon Hyuk
AAA Scene Stealer Awards: Jung Sung Il
Best Musician Award: K.A.R.D, STAYC, ZEROBASEONE, Kwon Eunbi, SAKURAZAKA46