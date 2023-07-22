Album Baru NewJeans Terjual 1,1 Juta Kopi dalam Sehari

SEOUL - NewJeans mendominasi chart Apple Music dan iTunes di berbagai negara setelah merilis mini album 'Get Up', pada 21 Juli 2023. Bersama album itu, dia juga merilis video musik ETA yang merupakan lagu kedua dari album tersebut.

Dalam 24 jam setelah dirilis, album tersebut menempati peringkat 1 chart Apple Music Top Album di 17 negara dan kawasan. Album itu juga mendominasi chart iTunes Top Albums di sembilan negara/kawasan berbeda.

Hanteo mencatat, ‘Get Up’ terjual lebih dari 1,1 juta kopi pada hari pertama perilisannya. Dengan begitu, NewJeans sukses memecahkan rekor penjualan album mereka sebelumnya.

Mengutip Soompi, pada Sabtu (22/7/2023), ‘OMG’ album NewJeans sebelumnya terjual sebanyak 481.425 kopi pada hari pertama perilisannya. Penjualan album itu menyentuh 701.241 kopi seminggu setelah dirilis.

BACA JUGA: Reaksi Uya Kuya Ketika Denise Chariesta Pinjam Uang Rp50 Juta untuk Beli Alphard

Dengan hasil itu pula, NewJeans juga tercatat sebagai irl group dengan penjualan album tertinggi kedua dalam sejarah Hanteo. Posisi pertama dipegang aespa yang sukses menjual album ‘MY WORLD’ sebanyak 1,37 juta kopi, pada Mei 2023.*

(SIS)